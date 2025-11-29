כיכר השבת
"יש בורא עולם" במונסי: כשהאדמו"ר מויז'ניץ פיזז שעה ארוכה בשיא השמחה

ביקור בזק ורב רושם ערך האדמו"ר מויז'ניץ בקרב חסידיו בארה"ב, למשך ארבעה ימים במהלכה פיאר את שמחת נשיואי נכדותיו בשיכון סקווירא, ובעיירת מונסי שבניו יורק | בשמחת החתונה לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי נפתלי צבי טייטלבוים, שנערכה ברוב פאר והדר בביהמ"ד הגדול בשיכון ויז'ניץ במונסי, השתתפו אלפי החסידים מכל קצווי ארה"ב, ובשיאו של השמחה פיזז הרבי שעה ארוכה בניגון 'יש בורא עולם', כשהוא מעודד השירה והזימרה בעוז | צפו בתיעוד ענק מהשמחה הגדולה (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ בשירת יש בורא עולם (צילום: באדיבות המצלם)
