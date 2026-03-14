מתוך התוכנית כיפות שחורות

בין חובת "ונשמרתם" ללחץ החברתי: למה חלק מהציבור החרדי לא נשמע להנחיות? | צפו

בפרק האחרון של התוכנית השבועית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, עלה למוקד אחד הנושאים הרגישים ביותר בעת מלחמה: הציות להנחיות פיקוד העורף במגזר החרדי | ולמה יש מי שנאלץ לשלוח את ילדו ללמוד בקרוואן לא ממוגן רק כדי לא להיתפס כ"מזרוחניק"? | צפו (כיפות שחורות)

8תגובות
מתוך התוכנית כיפות שחורות
מתוך התוכנית כיפות שחורות | צילום: כיכר השבת
מתוך התוכנית כיפות שחורות (צילום: כיכר השבת)

בדיון מרתק ונוקב שנערך בתוכנית "כיפות שחורות" באתר "", בפינת "הנעייס השבועי" נחשפה מציאות מורכבת בערים החרדיות: חלק ממוסדות החינוך ישיבות קטנות חיידרים ממשיכים לקיים לימודים במבנים בקרוואנים וללא מיגון תקני, בניגוד גמור להנחיות ולהוראת הרבנים.

במרכז הדיון עמדה הקלטה של הורה חרדי שהסביר את הדילמה הבלתי אפשרית: למרות הפחד הממשי לחיי בנו, הוא חושש להשאיר אותו בבית כדי לא להיחשב ל"חריג" או "מזרוחניק" בעיני הקהילה.

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר. /kipot-shchorot/tbos3p

0 תגובות

6
צריך לומר ביושר אולי יש מי שלא נשמע להוראות... אבל פיקוד העורף מנותק מהמציאות לפני פורים הם רצו שנקרא מגילה ביחיד ולא היו מוכנים במקלט שגם כך נאספים שם...!
שירה
5
למה קניון הדר פתוח והכותל סגור?
משה
4
ונשמרתם לנפשותיכם!!!! שמעתם על זה???? איך אפשר להשאיר בחור בבית והנפש הרוחנית שלו הולכת לאיבוד, חייבים לשמור על נפשם הטהורה של הבחורים, ההישארות בבית היא שמד רוחני!
יאיר
אם כל הכבוד אנחנו לא רפורמים ולא כל אחד יפרש פסוקים איך שבא לו. אם יש לך משהו לומר תאמר אותו וחס וחלילה אל תסלף פסוקים
יאיר המגיב
3
אין מצוות ונשמרתם כאשר הסיכון ליחיד הבודד הוא אפסי. אמנם על עשון וזלילת מאכלים לא בריאים וחוסר פעילות גופנית קיימת המצווה הנ"ל
יאיר
יש שיקולים ציבורים ואם הרבה אנשים לא ייכנסו אז הסיכוי שיהיה מישהו שכן ייפגע הןא גם גדול. זה רק אומר שאתה מדבר בחוסר אחריות ולא מבין את ההשלכות של דבריך
יאיר המגיב
2
קודם שנקיים ונשמרתם לנפשותיכם, והישיבה בקריית הרצוג בבני ברק תוריד את האנטנות הסלולריות מהגג, התלמידים מתלוננים על כאבי ראש. ממתי מותר לעבור על ונשמרתם תמורת כסף לישיבה מחברת הסלולר??
יצחק
1
אהבתי את ההוא עם החולצה הירוקה מדבר לעניין
