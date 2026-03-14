בדיון מרתק ונוקב שנערך בתוכנית "כיפות שחורות" באתר "כיכר השבת", בפינת "הנעייס השבועי" נחשפה מציאות מורכבת בערים החרדיות: חלק ממוסדות החינוך ישיבות קטנות חיידרים ממשיכים לקיים לימודים במבנים בקרוואנים וללא מיגון תקני, בניגוד גמור להנחיות ולהוראת הרבנים.

במרכז הדיון עמדה הקלטה של הורה חרדי שהסביר את הדילמה הבלתי אפשרית: למרות הפחד הממשי לחיי בנו, הוא חושש להשאיר אותו בבית כדי לא להיחשב ל"חריג" או "מזרוחניק" בעיני הקהילה.

