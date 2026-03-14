חוסל המפקד ה-5 מ'כוח קדס'

המערכה מול חיזבאללה: הותקפו 110 מפקדות, במהלך השבת הותקפו תשתיות בביירות

כ- 110 מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה הותקפו מתחילת מבצע 'שאגת הארי' | צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות

הרס בביירות מהצצפות צה"ל (צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א)

צה"ל מעדכן עם צאת השבת, כי השלים אתמול, מספר גלי תקיפות נוספים לעבר תשתיות של ארגון הטרור בביירות ובדרום .

הותקפו והושמדו מפקדות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, מהן פעלו מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

מתחילת מבצע '' צה״ל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בצורה רחבה ופוגע ביכולת הפיקוד והשליטה של הארגון, במצבו הכלכלי והאמל״ח שברשותו.

ארגון הטרור חיזבאללה ממקם את תשתיותיו באופן שיטתי בין ריכוזי אוכלוסייה במרחבים אזרחיים ברחבי מדינת לבנון, על כן צה״ל מפנה תושבים רבים ממרחבים אלו לשם הגנתם. פעילות זו פוגעת במדינת לבנון ואזרחיה.

כמו כן צה"ל עדכנו, כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, תקף מוקדם יותר השבוע (ד׳), וחיסל את השאם עבד אלכרים יאסין, מפקד מרכזי ביחידת הקשר של ארגון הטרור חיזבאללה ובגיס פלסטין של 'כוח קדס' האיראני.

מערך הקשר משמש כיחידת מטה האמונה על שמירת הרציפות התקשורתית בארגון הטרור חיזבאללה.

במסגרת תפקידו, היה אחראי על התעצמות ארגון הטרור חיזבאללה ושיקום יכולותיו לאחר מבצע 'חיצי הצפון'.

בנוסף, יאסין פעל להתבססות איראנית בלבנון וקידם מתווי טרור בהכוונת משטר הטרור האיראני.

זהו המפקד החמישי מיחידת 'כוח קדס' והמפקד השלישי מ׳גיס פלסטין׳ שחוסל מתחילת מבצע 'שאגת הארי'.

מדובר צה"ל נמסר: "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מוקדמות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. צה"ל פועל בעוצמה כנגד ארגון הטרור חיזבאללה שבחר להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ויפעל כנגד כל מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט".

16
נעים קאסם, המטרה היא קאסם על ראשך
שמשון
15
צה״ל פועל נכון חיסול מפקדי טרור זה הצעד ההכרחי כדי להגן על אזרחי ישראל כל מי שמנסה לפגוע בנו צריך לדעת המחיר כבד
מרדכי
14
אין פה מקום לרחמים כל מי שמסכן חיים של אזרחי ישראל ישלם את המחיר המלא תודה לחיל האוויר ולצה״ל שפועלים בעוצמה ובדיוק מוחלט
תמיר
13
חיסול חמישי בכוח קדס ושלישי בגיס פלסטין לא מספיק, כל ראש טרור חייב להבין כל צעד נגדנו ייפגע ישירות בו ובמערכותיו צה״ל לא משלים עם איומים
בני ברקי
12
איראן שולחת מדריך 'איך להציב תשתיות בין אזרחים' איזה חמודים הם
רוזן
11
מי שמסכן אותנו יקבל את כל הכוח לא נשאיר סיכוי לטרוריסטים
מור
10
כל ההתקפות האלה כדי להגן על חיי האזרחים שלנו תודה לצה״ל על הדייקנות
גדעון
9
כל מי שמאיים על תושבי הצפון צריך לקבל מענה מיידי וחסר פשרות לא ניתן לסכן חיי אזרחים
סיון
8
כל דקה של התמהמהות = חיזבאללה מחזק את עמדותיו נדרש מענה מיידי וחסר פשרות
צחי
7
כל ראש טרור = מטרה
אבינועם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

