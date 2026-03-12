כיכר השבת
דרך שארם א-שייח' לציון המצוינת

הילולא בצל מלחמה: גלריה מרתקת מהילולת הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק בפולין השנה

למרות המלחמה והטלטלות: רבבות נהרו לציון הרה"ק בליז'ענסק דרך נמל שארם א-שייח' • במרכז: מערך הלוגיסטיקה האדיר בהכנת באוהלי הענק והסעודות כיד המלך • גלריית ענק: האדמו"רים מנדבורנה, ביאלה ב"ב ותולדות מרדכי, הגרי"ד גרוסמן והתפילות שבקעו רקיעים • (חסידים)

מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)

כ"א אדר תשפ"ו: בעוד העולם גועש והארץ סוערת, בעיירה ליז'ענסק שבפולין מתקיימת הילולת הרבי ר' אלימלך זי"ע, בדיוק כמו במאות השנים האחרונות, בשמחה והתרוממות רוח, בניצוחם של פעילי 'הכנסת אורחים ליז'ענסק' שהגיעו במסירות מארץ ישראל דרך נמל שארם א שייח', כדי לקדם את אורחיו של הרבי ר' אלימלך בחיוך לבבי ובאהבת ישראל, במאכל ובמשקה חם בשפע וכיד המלך.

האווירה המיוחדת בליז'ענסק, שאין דומה לה בעולם, הורגשה בכל פינה: מהתפילות הבוערות על הציון והבכיות שבקעו רקיעים, ועד לישועות המרחפות באוויר. למרות המלחמה בארץ, אלפים לא ויתרו על ההגעה, וביניהם נצפו גלריית אדמו"רים ורבנים, ביניהם האדמו"רים מנדבורנה, תולדות מרדכי, ביאלה בני ברק, סקאליע, והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן.

בשטח הוקמו אוהלי ענק ששימשו כשטיבלאך פעילים 24 שעות ביממה, לצד אוהלי עוגות ומשקאות שהמתינו להמונים. על המערך הלוגיסטי האדיר וההפקה המוקפדת של המעמד ניצחו ביד רמה 'טיפ הפקות', שהפכו את המתחם כולו לאי של אירוח מושלם בלב פולין.

צפו בגלריה ססגונית, מלאת חיים ואמונה, היישר מרחובות העיירה.

מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מתולדות מרדכי בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מנדבורנה בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מנדבורנה בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מנדבורנה בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מנדבורנה בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מנדבורנה בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מביאלה ב"ב בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
הגרי"ד גרוסמן בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
הגרי"ד גרוסמן בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מסקאליע בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ אב"ד לימנוב בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההילולא קדישא בליזענסק - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)

