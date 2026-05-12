כיכר השבת
תרעין פתיחין

התרופה לתחלואי הדור | האדמו"רים התאחדו יחדיו בחצר מעון הנופש במושב אורה

בערב ל"ג בעומר התאחדו גדולי האדמו"רים בחצר מעון קדשו של הרבי מויז'ניץ במושב אורה, לרגל הוצאת סדרת הזוהר "בני היכלא" • הרבי מויז'ניץ עיין בכתבי היד של ה'בעל הסולם' והתבטא בהתרגשות: "המעמד הזה נותן לי כוחות, אני מרגיש שרשב"י כאן" • צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)

1תגובות
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)

בערב יום הילולא דרשב"י, נערך מעמד מיוחד בשם "תרעין פתיחין" במעון קדשו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, בהשתתפות גדולי האדמו"רים והרבנים, לעידוד וחיזוק לימוד הזוהר הקדוש בעיון ובהבנה, ולרגל הוצאתו לאור של הכרך השלישי של הזוהר הסולם עם הביאור "בני היכלא", שנכתב ע"י האדמו"ר מאשלג.

את המעמד הנחה יו"ר המעמד, הגאון הצדיק רבי אלעזר שטרן, מרא דאתרא קדישא מירון, מחשובי רבני חסידי ויזניץ. לכבוד המעמד הקדוש הוקם אוהל מיוחד בחצר מעון קדשו של הרבי.

לפני פתיחת המעמד התייחדו יחדיו האדמו"ר מאשלג בעל הבני היכלא והאדמו"ר מויז'ניץ, שהוא נכדו של הגאון הצדיק רבי יעקב מרדכי ברנדוויין זצ"ל, מהאריות שבחבורה מתלמידי הרה"ק בעל הסולם זי"ע, והרבי מויז'ניץ פנה אליו ואמר בהתרגשות עמוקה: "המעמד הזה נותן לי כוחות, אני מרגיש ממש שרבי שמעון כאן".

כשהחזיק האדמו"ר מויז'ניץ את הכרך השלישי של הזוהר בני היכלא ועיין בו, התפעל במיוחד ממדור ספרי החסידות הנדפס על הדף בצד הזוהר הקדוש, הרים את הספר והכריז: "דאס איז דאך ממש א חסידישער זוהר". בהמשך התפעל מהיקף החיבור והעומק שבו, ואמר לאדמו"ר מאשלג: "אין ספק שרואים כאן את המסירות נפש של בעל הסולם בזמנו, ועכשיו הגיע הזמן שיפוצו מעיינותיו חוצה".

בעת המעמד הקדוש ראו כל הנוכחים כי קרן אור פניו של האדמו"ר מויז'ניץ והיה כולו בשמחה והארת פנים בעת שדיבר אודות הזוהר הקדוש. עליו ניתן היה לומר באותה שעה את לשון הכתוב, "מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ".

בדבריו המאירים התבטא הרבי ואמר: "התרופה לתחלואי הדור הזה היא ללמוד חסידות, ובזוהר הזה אפשר ללמוד זוהר עם חסידות, וזו בוודאי רפואה לתחלואי הנפש, והלימוד הזה מביא חשק גדול להיות שקוע בלימוד התורה".

במהלך המעמד נשא דברים האדמו"ר מאשלג בעל הבני היכלא, ועמד על כך שלימוד הזוהר בהבנה נותן הבנה אחרת בכל חלקי התורה, וכל מי שלומד את הזוהר בהבנה, רואים עליו שמחת חיים, כי הוא ממש הופך להיות מבני היכלא דרשב"י.

לאחר המעמד הוסיף הרבי מויז'ניץ ואמר, שאילו היו לו כוחות, היה רוקד ורוקד לכבוד המעמד הקדוש של מהפכת לימוד הזוהר בהבנה. במהלך המעמד הגיש הגה"צ רבי אליהו אשלג, נשיא ממלכת הזוהר בני היכלא, אשר ברשותו אוצר בלום של כתבי יד של כל ספרי הרה"ק בעל הסולם זי"ע, לידי האדמו"ר מויז'ניץ, את כתבי היד הקדושים של הרה"ק בעל הסולם זי"ע על פירוש הזוהר הקדוש, וכן את כתבי היד של הספר "פי חכם" העומד לצאת לאור בימים אלו ממש. גדולי האדמו"רים שנכחו במעמד התפעלו עד מאוד מכתב יד קדשו של הרה"ק בעל הסולם זי"ע, הראשון בהיסטוריה שכתב ביאור שלם על הזוהר הקדוש.

כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)
כינוס בני היכלא במושב אורה (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

האדמו"ר מויז'ניץהאדמו"ר מאשלגהזוהר הקדושמושב אורהבני היכלא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אירוע מדהים. האדמו"ר מאשלג הזה בדרך להיכנס למועצת. יודעי דבר עסקו בזה לאחרונה.
ישראל

עוד בחסידים ואנ"ש

תרעין פתיחין

||
1

הרבי הכהן נכנס למערה

|

מקורב החצר

||
1

מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ

|

מהטיש ועד לביקור בכיתות

|

התרגשות בחסידות

|

תיעוד מרהיב מפולין

|

תבכו על המקדש

||
2

"שקץ תשקצנו"

||
4

יוזמה חדשה ומבורכת

|

לאחר שנקנסו במאות שקלים

||
2

הסבר הלכתי מפתיע

||
1

אנקת מסלדיך

||
5

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

|

מיליוני דולרים על הפרק

||
10

האירוסין שאיחדה חצרות

||
1

מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ

||
4

דאגה בחסידות

||
3

עדות חיה מלפני השואה

||
1

לא מחכים לשנה הבאה

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר