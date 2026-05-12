בחסידות קאשוי שבארה"ב נערך בתחילת השבוע מעמד "יומא טבא – יום שכולו התמדת התורה", שהתקיים במלון "דאבל טרי הילטון" בקונטיקט. מאות בוגרי ישיבת "אהל רפאל" של החסידות התכנסו ליום של פרישה מהעולם הזה, כשהם מקדישים כל רגע ללימוד גמרא מעמיק, רש"י ותוספות, בדיוק כפי שעשו בין כותלי הישיבה בימי עלומיהם.

היוזמה המיוחדת נולדה מתוך רצון של הנהלת הישיבה לשמר את הקשר האמיץ עם הבוגרים גם לאחר נישואיהם. התכנית השאפתנית הייתה לסיים ביום אחד את כל 9 המסכתות שנלמדו בישיבה ב-20 השנים האחרונות. לשם כך, חולקו 1,100 דפי גמרא בין מאות המשתתפים. תוך זמן קצר מרגע פתיחת הרישום, נחטפו כל הדפים על ידי האברכים שביקשו לקחת חלק במשימה האדירה.

שיא של התרגשות נרשם בשעה 15:00, כאשר נשיא הישיבה, האדמו"ר מקאשוי, הופיע בהדרו באולם הענק שהפך לבית מדרש ואף הוענק לו השם "היכל ברכת שמים". האדמו"ר התיישב ללמוד בחברותא במסכת קידושין יחד עם אחד מראשוני התלמידים, הרב ישראל הרש קרויס. האדמו"ר הגה בגמרא האישית של אביו, בעל ה"ברכת שמים" זצ"ל, המלאה בחידושי תורה בכתב יד קדשו.

במשך שעות ארוכות הדהד קול התורה בחלל המלון, כאשר בעלי בתים ואברכי כולל ישבו בצוותא חדא, מנותקים מכל ענייני העולם הזה ושקועים בריתחא דאורייתא. בשעה 18:45, כאשר המסך הגדול הראה כי כל 1,100 הדפים נלמדו, פרצה שמחה ספונטנית בהיכל. דומ"ץ סאטמר, הגאון רבי מאיר צוויבל, שהלהיב את הקהל לאורך היום, הכריז בקול רועד "מזל טוב", והקהל פצח בשירי דבקות והודיה בראשות בעל המנגן שלמה זלמן הורביץ ומקהלת החסידות.

לאחר מכן אמרו כל הקהל יחדיו, ברוב עם הדרת מלך "תפילת השל"ה" המסוגלת, כשהמוני האברכים מעתירים בשעה זו לישועת הכלל ולזכות לדורות ישרים ומבורכים. במהלך סעודת המצווה החגיגית שנערכה ב"היכל נפש חיה", נשא האדמו"ר דברות קודש נלהבים והכריז על הקמת חבורה חדשה לבוגרים. האדמו"ר קרא לכל בוגר לקבל על עצמו מסכת אחת שתהיה "מסכת העולם הבא" שלו, אותה מסכת שאדם קונה לעצמו בקניין עולם, חוזר ומשננה כל ימי חייו, והיא זו שתלווה אותו לאחר מאה ועשרים בבואו לפני בית דין של מעלה כנכס רוחני נצחי.

בסיום המעמד שמעו המשתתפים הרצאה מיוחדת מהמחנך והמגיד מישרים הנודע, הרב פנחס ברייער שהגיע במיוחד מארץ ישראל, והעניק כלים מעשיים לניהול חיי משפחה רוחניים ומאושרים בתוך מרוץ החיים. המעמד נחתם בתפילת מעריב וספירת העומר, כאשר מאות החסידים שבים לביתם כשהם טעונים בכוחות רוחניים.