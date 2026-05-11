שר העלייה והקליטה אופיר סופר (הציונות הדתית) מבהיר בראיון לישי כהן, לפני פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, כי חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו צפוי לעבור את משוכת הכנסת.

לדבריו, "אנחנו נמצאים בסיטואציה שצריך להגיד את האמת - לחוק הגיוס במתכונת הזאת אין רוב בכנסת. הוא לא יעבור. המציאות השתנתה, ואם לא נשכיל להבין שהמספרים צריכים להשתנות והשותפות צריכה להיות עמוקה יותר, אנחנו נתנגש בקיר".

השר הדגיש כי המציאות הביטחונית שנוצרה לאחר אירועי השבעה באוקטובר מחייבת בחינה מחודשת של כלל הסדרי כוח האדם בצה"ל, וכי לא ניתן להסתפק בתיקונים קוסמטיים בלבד. סופר ציין כי "הציונות הדתית נושאת בנטל כבד מאוד, ואנחנו מצפים לראות תזוזה משמעותית. זה לא נגד עולם התורה, זה בעד הקיום שלנו כאן".

בהתייחסו למתקפות החריפות שספג בשבוע האחרון מצד יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, בחר השר סופר להשיב בנחרצות. "שמעתי את הדברים של גפני, ואני רוצה לומר לו ולציבור: אני לא מודד את יראת השמים של גפני ושהוא לא ימדוד את שלי".

הוא הוסיף ופירט את תפיסת עולמו בנוגע לשילוב שבין לימוד תורה לשירות צבאי: "אנחנו גדלנו על תורה ועבודה, על ספרא וסייפא. אף אחד לא ילמד אותנו מה זה ערך לימוד התורה. אבל באותה נשימה, יראת שמים זה גם לדאוג לביטחון של עם ישראל ולשאת בנטל עם האחים שלך שנמצאים בחזית. הניסיון להפוך את זה לוויכוח על רמת הדתיות שלי או של המפלגה שלי הוא טעות חמורה וזה לא מקדם אותנו לפתרון".

סופר המשיך והתייחס לאיומים הפוליטיים הנשמעים מכיוון המפלגות החרדיות סביב יציבות הממשלה במידה והחוק לא יקודם. "אני מציע לכולם להירגע עם האיומים", אמר השר, "פירוק ממשלה עכשיו זה פרס לחמאס ולסינוואר. מה שצריך זה לשבת בחדר סגור, בלי הצהרות לתקשורת, ולהגיע למתווה ריאלי. מתווה שגם הצבא יוכל לחיות איתו וגם הציבור הדתי והמסורתי ירגיש שיש פה צדק".

השר הוסיף והבהיר כי המפתח נמצא בידי הנציגות החרדית: "אם תהיה הבנה שאי אפשר להמשיך עם המילים של השישה באוקטובר, נוכל למצוא פתרון. אם יתעקשו על 'הכל או כלום', אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בבחירות שאיש לא רוצה בהן".