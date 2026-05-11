שמחה כפולה בבאבוב | נכדת האדמו"ר התארסה בסלון ביתו במעמד מצומצם • צפו

בבורו פארק נחגגה שמחת אירוסי הכלה נכדת האדמו"ר מבאבוב עב"ג החתן נכד גיסו, הגה"צ דומ"ץ באבוב • השמחה הכפולה, בהיותם של החתן והכלה צאצאי האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' זצ"ל, נערכה במעון הקודש תחת תקנות השמחות • צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )

בקול רינה ובשמחה נחגגה בסוף שבוע האחרון שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מבאבוב, הכלה בת לחתנו הגה"צ ר' חיים דוד וואקסמאן, דומ"ץ באבוב במונסי, בן הרה"ח ר' שמואל יהודה ואקסמאן. עב"ד החתן, בן הרה"ג ר' יחזקאל יהושע טויבער, רבם של חסידי באבוב במונטריאול, בן הגה"צ דומ"ץ באבוב וחתן הגה"צ אב"ד דזיבוי.

בחסידות מציינים כי מדובר ב"שמחה כפולה", שכן הן החתן והן הכלה הינם צאצאים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זי"ע.

בהתאם לתקנות השמחות"שתיקן האדמו"ר בקרב חסידיו לצמצום הוצאות השמחה, נערך המעמד במעון קודשו של האדמו"ר בהשתתפות בני המשפחה הקרובה בלבד. במהלך האירוסין העניק האדמו"ר לחתן גביע כסף מהודר ושבר את הצלחת כמנהג ישראל לקול קריאת ה'מזל טוב'. בקריאת התנאים כובד הסב, הגה"צ אב"ד דזיבוי.

לאחר המעמד המצומצם, הופיע האדמו"ר בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבורו פארק. אלפי חסידים שגדשו את ההיכל קיבלו את פניו בשירת ניגוני שמחה נלהבים, ולאחר ריקודי שמחה עברו החסידים בסך לברכת 'מזל טוב' לפני המחותנים הרמים.

אירוסיןהאדמו"ר מבאבובדומ"ץ באבוב

