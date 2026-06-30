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ימי דאצ'ה

הפתעה אחרי שחרית; מה חיפש הרבי מסאדיגורה במטבח המלון באוסטריה?

האדמו"ר מסאדיגורה, השוהה בימי מנוחה באוסטריה, הפתיע את צוות המטבח והגיע לעמוד מקרוב אחר הידורי הכשרות במלון | במקום התפתח שיח הלכתי עם רב הכשרות של בד"ץ 'מחזיקי הדת' באנטוורפן הגר"מ שארף ועם המשגיח המקומי • תיעוד וסיקור (חסידים)

האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מסאדיגורה שוהה בשבועות אלו לימי מנוחה באוסטריה, כאשר חסידים ונופשים רבים הזוכים לשהות במחיצתו מתענגים על רגעי הוד וזוכים להתברך מפי האדמו"ר לפני ואחרי התפילות.

אתמול (שני), לאחר תפילת שחרית, הפתיע האדמו"ר את צוות העובדים וכמדי שנה, נכנס באופן אישי לבדוק ולעקוב מקרוב אחר הידורי הכשרות במטבח המלון.

במהלך הסיור, נפגש האדמו"ר עם הגאון רבי מיכאל שארף, רב הכשרות של בד"ץ 'מחזיקי הדת' באנטוורפן הפורסת כשרותה המהודרת על המלון, ועם המשגיח המקומי הרב אליעזר פרנקל. בין הרבנים התפתח שיח הלכתי מרתק בענייני כשרות המאכלים וההידורים המיוחדים הנהוגים במקום עבור ציבור הנופשים שומרי המצוות.

האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה במטבח באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)

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נופשהאדמו"ר מסאדיגורהאוסטריההרב מיכאל שארףאליעזר פרנקל

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