האדמו"ר מסאדיגורה שוהה בשבועות אלו לימי מנוחה באוסטריה, כאשר חסידים ונופשים רבים הזוכים לשהות במחיצתו מתענגים על רגעי הוד וזוכים להתברך מפי האדמו"ר לפני ואחרי התפילות.

אתמול (שני), לאחר תפילת שחרית, הפתיע האדמו"ר את צוות העובדים וכמדי שנה, נכנס באופן אישי לבדוק ולעקוב מקרוב אחר הידורי הכשרות במטבח המלון.

במהלך הסיור, נפגש האדמו"ר עם הגאון רבי מיכאל שארף, רב הכשרות של בד"ץ 'מחזיקי הדת' באנטוורפן הפורסת כשרותה המהודרת על המלון, ועם המשגיח המקומי הרב אליעזר פרנקל. בין הרבנים התפתח שיח הלכתי מרתק בענייני כשרות המאכלים וההידורים המיוחדים הנהוגים במקום עבור ציבור הנופשים שומרי המצוות.