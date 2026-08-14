הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי ( צילום: כיכר השבת )

על רקע הסערה הציבורית סביב גיוס בני הישיבות וכאשר יש המבקשים לפגוע במעמדם של לומדי התורה, מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין הודיע על תוכנית חינוכית חדשה שתלווה את בתי הספר ברשת לאורך שנת הלימודים הקרובה.

במכתב ששיגר למנהלים ולצוותי ההוראה בבתי הספר, הודיע הרב סורוצקין כי הנושא השנתי שנבחר לשנת הלימודים תשפ"ז יהיה "ייקור לומדי התורה". התוכנית מהווה תגובה חינוכית לאווירה הציבורית הקשה שנוצרה בתקופה האחרונה כלפי עולם התורה. "לחזק את המסר ההפוך" "מדי שנה בוחר כל בית ספר נושא שנתי מרכזי המלווה את העשייה החינוכית והחברתית לאורך השנה", כתב מנכ"ל החינוך העצמאי. "השנה החלטנו להמליץ על נושא שנתי משותף לכלל בתי הספר: 'ייקור לומדי התורה'". הסמל החרדי מתאר בשיחה עם 'כיכר': זה מה שקורה בחשמונאים - וכך נראה "אלול" קובי ישראל | 18:34 במכתבו קשר הרב סורוצקין את הבחירה בנושא לאווירה הציבורית הקשה. "דווקא בשנה שבה נשמעים לצערנו קולות המבקשים לפגוע במעמדם של לומדי התורה, אנו מבקשים לחזק את המסר ההפוך", הבהיר. לדבריו, המטרה המרכזית של התוכנית היא "להעמיק בקרב תלמידינו את ההכרה בחשיבותם של לומדי התורה, את ההערכה כלפיהם ואת אהבת התורה". הרב סורוצקין הדגיש כי "התורה ולומדיה הם יסוד קיומו של עם ישראל".

כיתת לימוד ( צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90 )

תוכנית מפורטת תופץ למוסדות

בחינוך העצמאי מתכוונים לגבות את הנושא בתוכנית מסודרת ומעשית. "תוכנית מפורטת ומעשית תופץ למנהלים ולמנהלות בתחילת שנת הלימודים, ותלווה את המוסדות לאורך השנה", מסר הרב סורוצקין.

התוכנית צפויה לכלול תכנים חינוכיים, פעילויות חברתיות ומפגשים שיחברו את התלמידים לעולם התורה וללומדיה. מטרת היוזמה היא לטעת בלבבות התלמידים הערכה עמוקה למעמד התורה ולומדיה, דווקא בתקופה שבה מעמד זה מותקף.

את המכתב חתם מנכ"ל החינוך העצמאי בברכה לשנת לימודים מוצלחת. "שנת הלימודים הקרובה תהיה שנה של עשייה, של התחדשות ושל הצלחה", כתב.

ברקע: משברים ברשת החינוך העצמאי

ההודעה על התוכנית החדשה מגיעה בתקופה מורכבת עבור רשת החינוך העצמאי. כפי שסיקרנו ב'כיכר השבת', תשעה תלמודי תורה ברשת עמדו לאחרונה בפני סכנת סגירה בעקבות עתירה לבג"ץ שהגישה עמותת חדו"ש.

העתירה טענה לאי-סדרים במערך שעות הלימוד ואי-עמידה מלאה במכסת לימודי הליב"ה. רק לאחר מגעים מרתוניים שניהל חה"כ משה גפני מול משרד החינוך ולשכת ראש הממשלה, הושג הסדר המעניק דחייה של שנה לפחות בהחלטה לסגור את המוסדות.

כמו כן, הרשת התמודדת בעבר עם ביקורת על התנהלות כספית, כאשר הוועדה לביקורת המדינה חשפה אי-סדרים בתשלומי משכורות ופנסיות. למרות הקשיים, רשמת העמותות העניקה לרשת אישור ניהול תקין.