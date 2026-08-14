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אירוע קשה

טרגדיה בהכנות לשבת: אצבעותיה של נערה נקטעו במיקסר בבני ברק

הנערה הכניסה בטעות את ידה למיקסר בעת לישת בצק לחלות • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני ועצרו דימומים | פונתה לשיבא בניסיון להציל את אצבעותיה (חדשות חרדים)

9תגובות
(צילום: דוברות איחוד הצלה)

אירוע קשה התרחש היום ב, כאשר נערה בת 14 נפצעה באורח חמור במהלך הכנות לשבת. הנערה הכניסה בטעות את ידה למיקסר תוך כדי לישת בצק לחלות, ובעקבות כך נקטעו אצבעותיה.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו במהירות לביתה של הנערה ברחוב גינות דוד בבני ברק. במקום החלו החובשים בהענקת טיפול רפואי ראשוני, תוך עצירת דימומים וחבישת הפצעים.

חילי מילר ויענקי דייטש, חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה שטיפלו בנערה, מסרו: "סיפרו לנו כי הנערה הכניסה בטעות את היד למיקסר, תוך כדי לישת בצק לחלות. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ולאחר מכן היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לבית חולים שיבא בתל השומר, שם ינסו הרופאים להציל את אצבעותיה".

הנערה פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם צפויים הרופאים לנסות ולהציל את אצבעותיה.

בני ברקאיחוד הצלה

9 תגובות

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8
רפואה שלימה, רחמי שמים, יעזור יעזור השי"ת שיצליחו להציל לה את אצבעותיה
שמחה ק.
7
ה' ישמור ויציל תמיד תמיד להוציא את השקע לפני שנוגעים בסכין, גם אם מכובה
יהודית
יש במיקסר סכין?
רגו
6
לאמא שלי זה קרה עם מגימיקס גם כמעט נקטעה לה האצבע חייבים להזהר לא להכניס ידים זה ממש מסוכן ואגב אני בכלל לא משתמשת במיקסר חלות עושה בלי מיקסר וכן עוגות להוציא את זה זה סיפור. נקטעו לה כל האצבעות?
זה פשוט הזוי

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