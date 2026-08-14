טרגדיה בהכנות לשבת: אצבעותיה של נערה נקטעו במיקסר בבני ברק

אירוע קשה התרחש היום בבני ברק, כאשר נערה בת 14 נפצעה באורח חמור במהלך הכנות לשבת. הנערה הכניסה בטעות את ידה למיקסר תוך כדי לישת בצק לחלות, ובעקבות כך נקטעו אצבעותיה.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו במהירות לביתה של הנערה ברחוב גינות דוד בבני ברק. במקום החלו החובשים בהענקת טיפול רפואי ראשוני, תוך עצירת דימומים וחבישת הפצעים.

חילי מילר ויענקי דייטש, חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה שטיפלו בנערה, מסרו: "סיפרו לנו כי הנערה הכניסה בטעות את היד למיקסר, תוך כדי לישת בצק לחלות. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ולאחר מכן היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לבית חולים שיבא בתל השומר, שם ינסו הרופאים להציל את אצבעותיה".

הנערה פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם צפויים הרופאים לנסות ולהציל את אצבעותיה.