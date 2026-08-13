רבי נחמן – פרשת שופטים

איך יודעים מי צודק?

מהיכן מגיעים כל חילוקי הדעות, ולמה לפעמים צריך ללכת לדין תורה? משיב מוהרנ"ת:

"צָרִיךְ לַעֲשֹוֹת מַשָּא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ - נָשָֹאתָ וְנָתַתָּ בֶּאֱמוּנָה".

מי שחסר לו אמונה, הוא אינו מנהל משא ומתן ביושר ואמונה, ולעיתים, הצד השני חייב לקחת אותו לדין תורה, פניה לדין תורה פרושה:

שצד אחד או שני הצדדים - עיוותו את האמת.

האמת – היא אחת! לשקר – הרבה גרסאות!

השאלה הראשונה ששואלים את האדם לאחר ה – 120:

"נָשָֹאתָ וְנָתַתָּ בֶּאֱמוּנָה" – אדם יכול להמשיך לחגוג עם שקרים...

אבל, רק עד יום המוות!

היום אתה יכול להצהיר על שחור שהוא לבן, ובעולם הטכנולוגי של היום הרבה אפשרויות שקריות אפשריות, עד שממש קשה להבחין באמת...

אמת – יש רק אחת, והשקר הוא צבעוני ו'ססגוני', עם המון רעיונות יצירתיים, הרבה גרסאות ונוסחאות, ודי מבלבל...

מה כבר לא נאמר על אמת ושקר:

'שקרים מסבכים את האנשים בצרות, אבל, לכנות יש את ההגנות שלה', כי באמת – האמת מנצחת הכל!

ויש משפט מחץ שכדאי לזכור:

אם אתה רוצה להלהיב את העולם, ספר - אמיתה פשוטה.

איך תדע מי דובר אמת?

איך ידע הדיין עם מי הצדק, מסביר רבי נתן:

"כִּי הַשֶּׁקֶר מְחַפֶּה עַל הָאֱמֶת" – אומנם, האמת קיימת לעד, אבל, השקר מחפה עליה, ואיך הדיין יבחין מי דובר אמת ומי משקר?

הדיין צריך להתפלל לסייעתא דשמיא, ולבקש שרצונו להוציא את האמת לאור!

כל דיין יודע שיש קושי לפסוק דין אמת:

"בְּלִי שׁוּם הַטָּיָה לְשׁוּם צַד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב - "לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט".

לא להסתנוור מהשקר, אל להטות לאחד הצדדים, רק כך הדיין זוכה:

"אֱלֹקִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל בְּקֶרֶב וְכוּ'" (לקוטי הלכות, חו"מ, הל' דינים, ב').

דיין שרוצה ומתאמץ לדון דין אמת - הקב"ה עוזרו.

האמת מאירה, כי היא – אור ה'!

הקב"ה מלווה אותך, שלא תטעה לאמת, אומר מוהרנ"ת:

"כִּי אֱמֶת הוּא - אוֹר ה' יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ, כִּבְיָכוֹל".

הקב"ה משתוקק שתדון דין אמת, ואם גם אתה משתוקק, בטוח שתצליח כי:

"הַדִּבּוּר אֱמֶת, שֶׁהוּא אוֹר ה' יִתְבָּרַךְ כִּבְיָכוֹל - מֵאִיר לְהַדַּיָּן".

הקב"ה עוזר לדיין לברר דין אמת בין שני הצדדים, הוא עוזר לדיין לגלות מי דובר אמת, אם הוא רק רוצה, וזה ע"י שבסייעתא דשמייא, הוא שואל את השאלות הנכונות, שאז:

"מֵאִיר וּמְגַלֶּה הָאֱמֶת - מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ וְהַשֶּׁקֶר שֶׁל שֶׁכְּנֶגְדּוֹ שֶׁטּוֹעֵן שֶׁקֶר".

השקר – הוא חושך, וכשאתה מברר ודן את האמת לאמיתה:

האמת - מתגלה ומאירה, מתוך – השקר החושך.

מה ההבדל בין – אמת, לאמיתו?

כשאתה דן דין אמת, זה בבחינת:

"הַדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ".

יש הבדל בין אמת לבין – אמת לאמיתו, אתה יכול:

לדון דין אמת עפ"י התורה, ואעפ"י כן - לחייב את הזכאי!

לא מספיק לדון דין אמת עפ"י התורה, כי יש מאוד להיזהר לא יטה ליבך לטובת אחד הצדדים:

"אֲזַי מֵאִיר לוֹ הָאֱמֶת - שֶׁהוּא אוֹר ה' יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ, כִּבְיָכוֹל, וְזוֹכֶה לִרְאוֹת הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ".

הקב"ה – שמו וחותמו אמת, ומי שרוצה ומתאמץ לדון דין אמת, זוכה – שאור ה' יתברך מאיר בו בעצמו!

כך ניתן לגלות את האור מתוך השקר – החושך, ואומר מוהרנ"ת שזה:

"בְּחִינַת הַדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ! 'לַאֲמִתּוֹ' – דַּיְקָא".

אתה יכול לחתור לאמת, אבל:

את האמת האמיתית תגלה, רק אם - אור ה' מאיר עליך!

"משפטי ה' אמת" – מי שדן דין אמת מתקן את האמונה שהתקלקלה.

תדון דין אמת, כי אתה זוכר:

לא הכובע קובע, ולא המעיל מועיל...

כאן מתגלה מי אתה באמת...

רוצה להאיר את אור השם בעולם?

רוצה להוסיף אמונה בעולם?

דבר אמת!

בהצלחה...

חודש טוב, וכתיבה וחתימה טובה!