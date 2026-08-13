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טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן  | החדשות הלא חשובות

יאיר גולן חזר בתשובה — אבל קרעי ראה סרטון אחר | טיבי רוצה לסתום לטלי גוטליב את הפה — יוסי מתנגד בתוקף | ליברמן מבטיח ניצחון בענק וריד מיי ליפס | בחורי ישיבה מגיעים בסנפלינג | הפגנה בירושלים על קפה בשבת — יוסי מבין אותם | אמסלם שתה קפה וליברמן מתלונן על מחיר הנס קפה | יוסי מסכם ראש חודש אלול ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

19תגובות
(צילום: ערוץ הכנסת, הפרגוד, אבי מוסקוב-קול ברמה, עמוד ה-X טופז לוק, עמוד האינסטגרם שחר עזרא, עמוד האינסטגרם של יוסי ריינר, הפרלמנט, הטלגרם של דפנה ליאל, התרגלתם, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א)

הכותרות:

  • בין הזמנים נגמר- מערכת החדשות בודקת האם יאיר גולן באמת חזר בתשובה.
  • שלמה קרעי חושף: האם יאיר גולן יורה?
  • אחמד טיבי דורש לסתום לטלי גוטליב את הפה.
  • קורא לכל השמאלנים להצביע ליאיר גולן.
  • יאיר לפיד לפיד לליברמן: "במציאות אלטרנטיבית".
  • ביבי מגיע לקניון
  • שההפגנות חזרו עם תחילת הזמן.
  • שוטר שם גז מדמיע: המשטרה מסבירה, יוסי מסכים עם טיבי לראשונה בחייו.
  • דודי אמסלם שתה קפה בבוקר ולא וודקה - אביגדור ליברמן מתלונן על מחיר הנס קפה.

נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים — אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
אביגדור ליברמןאחמד טיבישלמה קרעידודי אמסלםיאיר גולןטלי גוטליבהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועיוסי עבדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

19 תגובות

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10
אין עליך יוסייייייייייי
דוד
9
סליחה , שאלה. האם זה נקרא תורתו אומנותו בעקרון?
לא מבינה
יוסי עבדו עשה צבא ויותר משלוש שנים
אלי
כן אבל אתה וחברך שאמורים ללמוד יושבים ורואים אינטרנט
ליאת.
8
😂😂😂😂😂 אין עליו!
.......

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