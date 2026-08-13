טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן  | החדשות הלא חשובות

בין הזמנים נגמר- מערכת החדשות בודקת האם יאיר גולן באמת חזר בתשובה.

שלמה קרעי חושף: האם יאיר גולן יורה?

אחמד טיבי דורש לסתום לטלי גוטליב את הפה.

ליברמן קורא לכל השמאלנים להצביע ליאיר גולן.

יאיר לפיד לפיד לליברמן: "במציאות אלטרנטיבית".

ביבי מגיע לקניון

שההפגנות חזרו עם תחילת הזמן.

שוטר שם גז מדמיע: המשטרה מסבירה, יוסי מסכים עם טיבי לראשונה בחייו.

דודי אמסלם שתה קפה בבוקר ולא וודקה - אביגדור ליברמן מתלונן על מחיר הנס קפה.

נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים — אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן