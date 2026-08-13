טיבי מגן על טלי והאידיש של יאיר גולן  | החדשות הלא חשובות

(צילום: ערוץ הכנסת, הפרגוד, אבי מוסקוב-קול ברמה, עמוד ה-X טופז לוק, עמוד האינסטגרם שחר עזרא, עמוד האינסטגרם של יוסי ריינר, הפרלמנט, הטלגרם של דפנה ליאל, התרגלתם, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א)
הכותרות:
- בין הזמנים נגמר- מערכת החדשות בודקת האם יאיר גולן באמת חזר בתשובה.
- שלמה קרעי חושף: האם יאיר גולן יורה?
- אחמד טיבי דורש לסתום לטלי גוטליב את הפה.
- ליברמן קורא לכל השמאלנים להצביע ליאיר גולן.
- יאיר לפיד לפיד לליברמן: "במציאות אלטרנטיבית".
- ביבי מגיע לקניון
- שההפגנות חזרו עם תחילת הזמן.
- שוטר שם גז מדמיע: המשטרה מסבירה, יוסי מסכים עם טיבי לראשונה בחייו.
- דודי אמסלם שתה קפה בבוקר ולא וודקה - אביגדור ליברמן מתלונן על מחיר הנס קפה.
נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים — אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.
הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
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