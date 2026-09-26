הנהירה השנתית לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן לקראת ראש השנה מביאה איתה בכל פעם מחדש את אחת התעלומות המסקרנות ביותר בציבור החרדי: כיצד מצליחים עריקים מצה"ל לחצות את ביקורת הגבולות בנתב"ג מבלי להיעצר.

כתבנו יוסי עבדו יצא לשטח כדי להבין מקרוב את "הסוד של רבנו", ומצא ציבור שחי באמונה יוקדת שהצדיק מנהל את העניינים.

כשנשאלו הנוסעים לפשר התופעה והסגולות שהם עושים כדי לעבור בשלום, התשובות נעו בין "השגחה עליונה של בורא עולם לבד" לבין ביטחון מוחלט בכך שהם עצמם "לא עושים כלום" והצדיק הוא זה שפועל עבורם את הישועות מעל לדרך הטבע, מתחת לאפם של השוטרים ואנשי הצבא.

אך לצד האמונה המיסטית העמוקה, נשמעו בטרמינל גם הסברים פסיכולוגיים ומשעשעים הרבה יותר. חלק מהנוסעים טענו בביטחון כי הרשויות בנתב"ג והצבא פשוט "מפחדים להתעסק" עם החסידים, שמגיעים בהמוניהם ומציגים "חזות מאיימת" שמרתיעה את הבודקים.

בין ריקודים סוערים לשירת "אומן ראש השנה", התברר כי הביטחון של החסידים נשען לא רק על המעבר החלק בנתב"ג, אלא על ההבטחה המפורסמת של רבי נחמן למשוך את תלמידיו מהגיהנום. וכשהם נשאלים בבדיחות כיצד בדיוק הוא יעשה זאת - מהפאות המסורתיות או בכלל דרך האוזניים - דבר אחד ברור לחלוטין: שום בידוק ביטחוני או משטרת גבולות לא יעצרו את מי שבטוח שהצדיק מכוון את דרכו.

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