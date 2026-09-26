 דלג לתוכן הראשי
שמחת חג בדרך לרבינו

"הצבא מפחד להתעסק איתנו": הסודות מאחורי מסע העריקים לאומן נחשפים | צפו

רגע לפני ההמראה לציון באומן, ימים ספורים לפני השנה החדשה, יצא כתב "כיכר השבת" יוסי עבדו לטרמינל בנתב"ג כדי לפצח את החידה שמסעירה את המגזר: איך בחורי ישיבה המוגדרים כעריקים עוברים את משטרת הגבולות מתחת לאף של הרשויות? האם הצבא באמת פוחד להתעסק עם חסידי ברסלב, ואיך בדיוק מקיים רבי נחמן את ההבטחה למשוך את תלמידיו מהגיהנום? | צפו בתשובות המפתיעות מנתב"ג (חרדים)

2תגובות
"הצבא מפחד להתעסק איתנו": הסודות מאחורי מסע העריקים לאומן נחשפים
"הצבא מפחד להתעסק איתנו": הסודות מאחורי מסע העריקים לאומן נחשפים

הנהירה השנתית לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן לקראת ראש השנה מביאה איתה בכל פעם מחדש את אחת התעלומות המסקרנות ביותר בציבור החרדי: כיצד מצליחים עריקים מצה"ל לחצות את ביקורת הגבולות בנתב"ג מבלי להיעצר.

כתבנו יוסי עבדו יצא לשטח כדי להבין מקרוב את "הסוד של רבנו", ומצא ציבור שחי באמונה יוקדת שה מנהל את העניינים.

כשנשאלו הנוסעים לפשר התופעה והסגולות שהם עושים כדי לעבור בשלום, התשובות נעו בין "השגחה עליונה של בורא עולם לבד" לבין ביטחון מוחלט בכך שהם עצמם "לא עושים כלום" והצדיק הוא זה שפועל עבורם את הישועות מעל לדרך הטבע, מתחת לאפם של השוטרים ואנשי הצבא.

אך לצד האמונה המיסטית העמוקה, נשמעו בטרמינל גם הסברים פסיכולוגיים ומשעשעים הרבה יותר. חלק מהנוסעים טענו בביטחון כי הרשויות בנתב"ג והצבא פשוט "מפחדים להתעסק" עם החסידים, שמגיעים בהמוניהם ומציגים "חזות מאיימת" שמרתיעה את הבודקים.

בין ריקודים סוערים לשירת "אומן ראש השנה", התברר כי הביטחון של החסידים נשען לא רק על המעבר החלק בנתב"ג, אלא על ההבטחה המפורסמת של רבי נחמן למשוך את תלמידיו מהגיהנום. וכשהם נשאלים בבדיחות כיצד בדיוק הוא יעשה זאת - מהפאות המסורתיות או בכלל דרך האוזניים - דבר אחד ברור לחלוטין: שום בידוק ביטחוני או משטרת גבולות לא יעצרו את מי שבטוח שהצדיק מכוון את דרכו.

צפו בכתבה המלאה והמשעשעת בראשית הכתבה
גיוס חרדיםראש השנהאומןברסלבנתב"גרבי נחמן מברסלבעריקיםאומן ראש השנהיוסי עבדו

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מ"צ מחכים להם בתגבור בחזור ,אומר את זה מידיעה תיזהרו !!
יודע דבר
1
חרגוללל
דביר אבודרהם

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן כיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר