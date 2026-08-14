המדינה הודיעה היום (שישי), במסגרת תשובתה לעתירה העוסקת בתקצוב לימודי "הקומה הראשונה" ברשתות החינוך החרדי, כי המשך העברת התקציבים יותנה בעמידת המוסדות בשורה של חובות יסוד.

לפי הודעת היועצת המשפטית לממשלה, נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובה ללמד את מלוא תוכנית היסוד. לצד זאת, המדינה הצביעה על כשלים ביכולת לפקח על קיום החובות המוטלות על המוסדות ולאכוף אותן.

בעקבות הנתונים והקשיים שעלו, קבעה המדינה כי מוסדות שיבקשו להמשיך לקבל תקצוב מכוח עקרון "כלל ילדי ישראל" יידרשו לעמוד במלוא התנאים והחובות החלים עליהם.

אחת הדרישות המרכזיות שנכללו בתשובה היא קיום מלא של לימודי הליבה, בהתאם לתוכנית היסוד שנקבעה בחינוך הרשמי. בכך מבהירה המדינה כי המשך התקצוב לא יינתן ללא עמידה בדרישה ללמד את מלוא התוכנית.

בנוסף, מוסדות הרשתות יידרשו להעסיק צוותי הוראה בעלי הכשרה מתאימה. דרישה נוספת נוגעת להשתתפות מלאה במערכי המדידה וההערכה, שנועדו לבחון את פעילות המוסדות ואת עמידתם בחובות החינוכיות.

עוד נקבע כי המוסדות יידרשו לשתף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה, ולאפשר את הפעלתם. כמו כן, הם יחויבו לעמוד בחובות הדיווח הנדרשות מהם.

המדינה הבהירה כי התנאים לא יידחו לשנת לימודים עתידית, אלא יחולו כבר בשנת הלימודים הנוכחית. משמעות ההחלטה היא שהמשך קבלת התקצוב מכוח עקרון "כלל ילדי ישראל" ייבחן בהתאם לעמידה בפועל בלימודי ליבה מלאים, בהעסקת צוותים בעלי הכשרה מתאימה, בהשתתפות במערכי המדידה, בשיתוף פעולה עם גורמי הפיקוח ובעמידה בחובות הדיווח.