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כבר מהשנה הקרובה

היועמ"שית ממשיכה להתעמר בציבור החרדי: "תקצוב? רק בכפוף לליב"ה"

המדינה דורשת להתנות את המשך התקצוב בלימודי ליבה מלאים, השתתפות במערכי מדידה ושיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה (משפט)

62תגובות
(צילום: חיים גולדברג / פלאש90)

המדינה הודיעה היום (שישי), במסגרת תשובתה לעתירה העוסקת בתקצוב לימודי "הקומה הראשונה" ברשתות החינוך החרדי, כי המשך העברת התקציבים יותנה בעמידת המוסדות בשורה של חובות יסוד.

לפי הודעת היועצת המשפטית לממשלה, נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובה ללמד את מלוא תוכנית היסוד. לצד זאת, המדינה הצביעה על כשלים ביכולת לפקח על קיום החובות המוטלות על המוסדות ולאכוף אותן.

בעקבות הנתונים והקשיים שעלו, קבעה המדינה כי מוסדות שיבקשו להמשיך לקבל תקצוב מכוח עקרון "כלל ילדי ישראל" יידרשו לעמוד במלוא התנאים והחובות החלים עליהם.

אחת הדרישות המרכזיות שנכללו בתשובה היא קיום מלא של לימודי הליבה, בהתאם לתוכנית היסוד שנקבעה בחינוך הרשמי. בכך מבהירה המדינה כי המשך התקצוב לא יינתן ללא עמידה בדרישה ללמד את מלוא התוכנית.

בנוסף, מוסדות הרשתות יידרשו להעסיק צוותי הוראה בעלי הכשרה מתאימה. דרישה נוספת נוגעת להשתתפות מלאה במערכי המדידה וההערכה, שנועדו לבחון את פעילות המוסדות ואת עמידתם בחובות החינוכיות.

עוד נקבע כי המוסדות יידרשו לשתף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה, ולאפשר את הפעלתם. כמו כן, הם יחויבו לעמוד בחובות הדיווח הנדרשות מהם.

המדינה הבהירה כי התנאים לא יידחו לשנת לימודים עתידית, אלא יחולו כבר בשנת הלימודים הנוכחית. משמעות ההחלטה היא שהמשך קבלת התקצוב מכוח עקרון "כלל ילדי ישראל" ייבחן בהתאם לעמידה בפועל בלימודי ליבה מלאים, בהעסקת צוותים בעלי הכשרה מתאימה, בהשתתפות במערכי המדידה, בשיתוף פעולה עם גורמי הפיקוח ובעמידה בחובות הדיווח.
משרד החינוךחינוך חרדיגלי בהרב-מיארהלימודי ליבההיועצת המשפטית לממשלהתקצוב חינוך

62 תגובות

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30
רוצים שיתנו לילדים שלהם כלים בסיסיים להתפרנס
הרבה הורים
אתה קפלניסט רשע, שתחת דגל הפרנסה מנסים לדחוף לימודים חסרי תועלת. הבעיה היא שיש במדינה "טרור אקדמאי" ואין היום אפשרות לקבל כמעט שום משרה במימון ממשלתי או עירוני לא תואר (גם אם ממש אין קשר בין תואר אקדמאי לתפקיד) ובעצם המדינה יצרה מצב שבלי תואר האדם נידון לחרפת רעב.
יהודי
ויראו כמוך...
נונו
29
למה למנוע מילדינו לימודי אנגלית מתמטיקה ומדעים?
פלוני
כי זה מטמא את הנפש, אפשר להשלים הכל בגיל 18 מי שירצה
יעקב
מטמא את הנפש? יש לך מקור לשטות הזאת? חייב אדם ללמד את בנו אומנות. כל שאינו מלמד את בנו אמנות כאילו מלמדו ליסטות. הרמבם למד רפואה, מתמטיקה, אסטרולוגיה וכל המדע של זמנו
פלוני
בוודאי שיש מקור רק מראה שאתה בור תתחיל מדרכי משה יו"ד רמו ט, שות הראש, הריבש, הרשבא, רב האי גאון, גמרא וכו'. מה הקשר בין אומנות להסכלה?! יש הבדל בין מלאכה/מקצוע לאקדמיה, קושיתך על הרמבם מלמדת שגם רמבם לא למדת ראה הרחבה בש"ע הרב תלמוד תורה ג', וראה את אגרותיו מה הסיבה שלמד וכמה הצטער שלמד אבל כך דרכם
לפלוניבור
הבנות לומדות את כל לימודי הליבה. ומצרים את צעדיהם. ומשכורת המורות פחותה בהרבה מהמורות בציבור הכללי.עם כל התארים.
דני
מורות זאת דוגמא לא טובה בגלל שהשכר נקבע על פי הסכמים קיבוציים וממשלתיים מול בתי הספר בהתאם לעמידתם בדרישות משרד החינוך. אני מכיר כמה חרדיות שעובדות בהייטק ומרוויחות הון תועפות ולא יכלו להגיע לזה בלי ידע רב בפיזיקה, מתמטיקה, אנגלית ומחשבים.
פלוני
שכר המורות נמוך מהשכר במשרד החינוך כי הרשתות והעומדים בראשן גונבים מהן כסף. משרד החינוך מעביר את המשכורת שלהן כמו שצריך
גנבים משלנו
הילדים שלי עשו בגרות מלאה בנחל החרדי בשנה אחת עם ממוצע מעל 90. למה לבזבז 12 שנות לימוד על מה שמספיקים בשניה אחת. בזמן הזה צריך ללמוד תורה מידות חינוך ומוסר. לצערי החינוך החילוני אולי נותן יידע, אבל נכשל לגמרי בחינוך למידות ולצניעות ולמוסר ולגבולות ולאמונה. אז למה להרקוס את החינוך החרדי? בסכל מקרה מע
עושים בגרות בנחל החרדי בשנה ממוצע 90.
כל הכבוד. אבל לא כולם מצליחים להשלים כל-כך מהר. מכיר רבים שניסו והתיאשו באמצע כי היה חסר להם את כל הבסיס וזה לקח הרבה יותר זמן משנה
פלוני
לוקח שנה, ולא צריך להשלים את הבגרויות. יש מכינות ייעודיות ואחר כך ישר מתחילים תואר, לדוגמה מרכז האקדמי לב.
יעקב
שמענו את הקשקוש הזה הרבה פעמים, מחוננים הם שתי אחוז מהאוכלוסייה, הרב מגיעים לגיל 40, האשה לא מוצאת עבודה, והם עומדים חסרי אונים - במה יעבדו? כל עבודה בלי השכלה זה שכר מינימום..
אב
המרכז האקדמי לב הוא מוסד נפלא של הציונות הדתית שמדגים בצורה הטובה ביותר שאין שום סתירה בין הצטיינות אקדמית ללמימוד תורה ויראת שמים. תודה למקום הנפלא הזה שפותח את שעריו גם לציבור החרדי
אדם
למה למנוע מילדינו לימודי תורה ויהדות?
למה למנוע?
28
היא לא פועלת למען החרדים אלא לתקוף אותה והיא חייבת בית דין של מעלה ועלינו לבקש זאת בקריאת תהילים ובתפילות "הפר עצתם, שבש דעתם וקלקל מחשבתם..." ולצפות לישועות השם אמן ואמן!
הישיש

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