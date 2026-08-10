התרגשות בויז'ניץ | אב"ד החסידות בדרכו לביקור הוד בארץ

הפתעה מוחלטת בחצה"ק ויז'ניץ; הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, המריא באופן מפתיע ממעונו שבארצות הברית בדרכו לישראל, כך נודע ל'כיכר השבת'.

הגעתו המפתיעה של אב"ד ויז'ניץ מגיעה לקראת כינוס רבבות החסידים שצפוי להתקיים מחר בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ.

ל'כיכר השבת' נודע כי לפי התכנית המקורית, האב"ד היה אמור להגיע לארץ רק לקראת חודש תשרי הבעל"ט. אולם, במהלך היום התקבלה ההחלטה להקדים את הטיסה ולהגיע כבר כעת, על מנת לפאר בנוכחותו את מעמד הענק של החסידות בבירה.

הידיעה על הגעתו המוקדמת של אב"ד ויז'ניץ מעוררת התרגשות רבה בקרב החסידים, והערכות הן כי נוכחותו בכינוס תהווה את אחד מרגעי השיא של המעמד.