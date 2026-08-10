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לקראת הכינוס הגדול

התרגשות בויז'ניץ | אב"ד החסידות בדרכו לביקור הוד בארץ

אלפי חסידי ויז'ניץ קיבלו היום במפתיע את הבשורה המרנינה, כי הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ בדרכו לביקור הוד בישראל לקראת כינוס רבבות החסידים בירושלים • ההגעה המוקדמת מעוררת התרגשות רבה • כל הפרטים (חסידים)

13תגובות
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

הפתעה מוחלטת בחצה"ק ויז'ניץ; הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, המריא באופן מפתיע ממעונו שבארצות הברית בדרכו לישראל, כך נודע ל'כיכר השבת'.

הגעתו המפתיעה של אב"ד ויז'ניץ מגיעה לקראת כינוס רבבות החסידים שצפוי להתקיים מחר בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ.

ל'כיכר השבת' נודע כי לפי התכנית המקורית, האב"ד היה אמור להגיע לארץ רק לקראת חודש תשרי הבעל"ט. אולם, במהלך היום התקבלה ההחלטה להקדים את הטיסה ולהגיע כבר כעת, על מנת לפאר בנוכחותו את מעמד הענק של החסידות בבירה.

הידיעה על הגעתו המוקדמת של אב"ד ויז'ניץ מעוררת התרגשות רבה בקרב החסידים, והערכות הן כי נוכחותו בכינוס תהווה את אחד מרגעי השיא של המעמד.
האדמו"ר מויז'ניץביקורהרב חיים מאיר הגרחסידות ויז'ניץ

13 תגובות

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10
כל הגוף צמרמורת מחזה מדהים.בא לבקר בארץ.
מרתק ומרגש כאחת
9
מספיק עם הסופרלטיבים השטותיים האלו המעמד גדול וקדוש מספיק בלי הדרמות המיותרות
אין לא יכולתי לעמוד בהתרגשות
מהו תוכנו ועניינו של המעמד הקדוש הלז?
שפיות
התרמה של כל המשתתפים לטובת המוסדות הקדושים. בבחינת וכל בית ישראל יבכו את השריפה
הקבצן
8
מעמד של שנורר מסכי ענק ותאורה שהקימו בהצטדיון הגדול של גור. שנפתח לאירועים חיצוניים.. מגיע הבחירות וגור צריכה את ויזניץ לצידה... וכמובן אולי גם במימון עירית ירושלים בכספי אירועי התרבות
שנורר

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