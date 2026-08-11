האדמו"ר מסאטמר ערך בתחילת השבוע את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית יואל שבמונורו, לרגל יומא דהילולא קדישא של דודו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע.

במהלך השולחן הטהור נשא האדמו"ר אמרות קודש במשנתו ובדרכו של בעל ההילולא, תוך שהוא עומד על משמר הקדושה והטהרה שהותיר מורשה לדורות. לאחר מכן עבר האדמו"ר לעסוק בנושאים העומדים בציפור נפשה של החסידות, ובעצם כלל הציבור החרדי בעולם כולו, מצוקת הדיור ועול נישואי הילדים.

אלפי דירות חדשות ב-$300

בראשית דבריו העלה האדמו"ר על נס את מחירי הדירות בקרית יואל, וציין כי בסיוע חסדי שמיים העיר הפכה לזולה ביותר מבין כל הריכוזים החרדיים בעולם, בזכות התקנה הנאכפת לפיה דירות נמכרות במחיר של $300 בלבד לסקווער-פיס (רגל רבוע).

הרבי פרש בפני הקהל רשימה מפורטת של פרויקטי ענק הנבנים בימים אלו ברחבי העיר:

שכונת 'ויואל משה' (הארמאני): נבנים בה רחובות חדשים, ובקרוב יתגוררו בה כ-2,000 משפחות.

(הארמאני): נבנים בה רחובות חדשים, ובקרוב יתגוררו בה כ-2,000 משפחות. שכונת 'עצי חיים' (מאונטיין רידג'): עבודות פיתוח נרחבות לבניית 800 יחידות דיור.

(מאונטיין רידג'): עבודות פיתוח נרחבות לבניית 800 יחידות דיור. מתחם אופנהיים/וורצבסקי : בניית 200 דירות חדשות.

: בניית 200 דירות חדשות. רחוב פורסט (פורסט עדג'): תכנון וביצוע של 300 דירות.

(פורסט עדג'): תכנון וביצוע של 300 דירות. פינת פורסט-אייקרס : בשורה חדשה על בניית 200 דירות נוספות.

: בשורה חדשה על בניית 200 דירות נוספות. אייקרס-בייקרסטאון (לייקסייד): 200 דירות נוספות בתהליכי בנייה.

(לייקסייד): 200 דירות נוספות בתהליכי בנייה. פרויקטים קטנים נוספים: מאות דירות נוספות הפזורות ברחבי העיר.

בנוסף, חשף האדמו"ר כי התקבלו כל היתרי הבנייה להקמת 200 דירות ראשונות בעיר החדשה 'קרית משה' שבמונטיסלו, שם המחירים יהיו נמוכים אף יותר. האדמו"ר הוסיף בשורה היסטורית כי בעתיד ייבנו במונטיסלו בין 3,000 ל-4,000 דירות המיועדות לכלל הציבור החרדי אף לאלו שאינם נמנים על חסידות סאטמר וזאת מתוך דאגה לכלל ולא רק לפרט.

לצד הבשורות המשמחות, עבר האדמו"ר למתקפה נוקבת וחריפה נגד מוכרי דירות ומתווכים המטעים קונים וסוחרים במספרים כוזבים, הן בשטח הדירה והן בגובה המיסים.

"אני לא יכול להתאפק", קרא האדמו"ר בקול חוצב להבות, "זו אונאה דאורייתא! מי שעושה זאת, כותב עליו רש"י בפרשת קדושים שהוא שנוא, משוקץ, חרם ותועבה רחמנא ליצלן".

בשלב זה שלף האדמו"ר מסמכי מיסים של אברך שנכנס אליו באותו היום והציג אותם בפני הקהל. האדמו"ר סיפר כי האברך רכש דירה מחוץ לתחומי ה'ווילדג'' של קרית יואל לאחר שהבטיחו לו כי מסי הארנונה והמדינה יעמדו על $5,000 עד $6,000 בשנה.

הרבי קרא מתוך השוברים הרשמיים את סכומי העתק שהושתו על האברך:

מס בתי ספר (School Tax): $10,292

$10,292 מס המחוז (County Tax): $4,960

$4,960 מס המועצה (Village Tax): $1,753

$1,753 סך הכל: $17,000 בשנה – סכום שיעלה וינסוק מדי שנה, לעומת $4,000 בלבד שמשלמים תושבי קרית יואל על שטח זהה.

מהפכת הנישואין: הלוואה של $40,000 לכל מחותן

בסיום דברות הקודש הכריז האדמו"ר על בשורה מרגשת נוספת להקל על עול הנישואין: בשיתוף פעולה עם גמ"ח 'שערי טובה', מגובשת בימים אלו תוכנית שתעניק הלוואת עתק של $40,000 לכל מחותן מקרית יואל המשיא ילדים וההחזרים יפרסו בתנאים נוחים במיוחד, של עד $500 בחודש בלבד.