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הנאום שהכה גלים

ראו מה עוללו לאברך; הרבי הניף את המסמך מול האלפים ויצא במתקפה חריפה נגד המתווכים הנוכלים

האדמו"ר מסאטמר ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת דודו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל • במהלך דברות הקודש שנשא האדמו"ר בטיש, הניף מסמכי מיסים שעבדו על אברך תמים מהחסידות, ויצא במתקפה נגד מאחזי עיניים בנדל"ן: "איסור דאורייתא של הונאה" • מנגד, בישר הרבי על בניית אלפי דירות מוזלות וחשף גמ"ח ענק שיעניק $40,000 לכל מחותן • תיעוד וסיקור ענק (חסידים)

3תגובות
האדמו"ר מסאטמר בדברות קודש בהילולא
האדמו"ר מסאטמר בדברות קודש בהילולא| צילום: צילום: בחצרות סאטמאר

האדמו"ר מסאטמר ערך בתחילת השבוע את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית יואל שבמונורו, לרגל יומא דהילולא קדישא של דודו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע.

במהלך השולחן הטהור נשא האדמו"ר אמרות קודש במשנתו ובדרכו של בעל ההילולא, תוך שהוא עומד על משמר הקדושה והטהרה שהותיר מורשה לדורות. לאחר מכן עבר האדמו"ר לעסוק בנושאים העומדים בציפור נפשה של החסידות, ובעצם כלל הציבור החרדי בעולם כולו, מצוקת הדיור ועול נישואי הילדים.

אלפי דירות חדשות ב-$300

בראשית דבריו העלה האדמו"ר על נס את מחירי הדירות בקרית יואל, וציין כי בסיוע חסדי שמיים העיר הפכה לזולה ביותר מבין כל הריכוזים החרדיים בעולם, בזכות התקנה הנאכפת לפיה דירות נמכרות במחיר של $300 בלבד לסקווער-פיס (רגל רבוע).

הרבי פרש בפני הקהל רשימה מפורטת של פרויקטי ענק הנבנים בימים אלו ברחבי העיר:

  • שכונת 'ויואל משה' (הארמאני): נבנים בה רחובות חדשים, ובקרוב יתגוררו בה כ-2,000 משפחות.
  • שכונת 'עצי חיים' (מאונטיין רידג'): עבודות פיתוח נרחבות לבניית 800 יחידות דיור.
  • מתחם אופנהיים/וורצבסקי: בניית 200 דירות חדשות.
  • רחוב פורסט (פורסט עדג'): תכנון וביצוע של 300 דירות.
  • פינת פורסט-אייקרס: בשורה חדשה על בניית 200 דירות נוספות.
  • אייקרס-בייקרסטאון (לייקסייד): 200 דירות נוספות בתהליכי בנייה.
  • פרויקטים קטנים נוספים: מאות דירות נוספות הפזורות ברחבי העיר.

בנוסף, חשף האדמו"ר כי התקבלו כל היתרי הבנייה להקמת 200 דירות ראשונות בעיר החדשה 'קרית משה' שבמונטיסלו, שם המחירים יהיו נמוכים אף יותר. האדמו"ר הוסיף בשורה היסטורית כי בעתיד ייבנו במונטיסלו בין 3,000 ל-4,000 דירות המיועדות לכלל הציבור החרדי אף לאלו שאינם נמנים על חסידות סאטמר וזאת מתוך דאגה לכלל ולא רק לפרט.

לצד הבשורות המשמחות, עבר האדמו"ר למתקפה נוקבת וחריפה נגד מוכרי דירות ומתווכים המטעים קונים וסוחרים במספרים כוזבים, הן בשטח הדירה והן בגובה המיסים.

"אני לא יכול להתאפק", קרא האדמו"ר בקול חוצב להבות, "זו אונאה דאורייתא! מי שעושה זאת, כותב עליו רש"י בפרשת קדושים שהוא שנוא, משוקץ, חרם ותועבה רחמנא ליצלן".

בשלב זה שלף האדמו"ר מסמכי מיסים של אברך שנכנס אליו באותו היום והציג אותם בפני הקהל. האדמו"ר סיפר כי האברך רכש דירה מחוץ לתחומי ה'ווילדג'' של קרית יואל לאחר שהבטיחו לו כי מסי הארנונה והמדינה יעמדו על $5,000 עד $6,000 בשנה.

הרבי קרא מתוך השוברים הרשמיים את סכומי העתק שהושתו על האברך:

  • מס בתי ספר (School Tax): $10,292
  • מס המחוז (County Tax): $4,960
  • מס המועצה (Village Tax): $1,753
  • סך הכל: $17,000 בשנה – סכום שיעלה וינסוק מדי שנה, לעומת $4,000 בלבד שמשלמים תושבי קרית יואל על שטח זהה.

מהפכת הנישואין: הלוואה של $40,000 לכל מחותן

בסיום דברות הקודש הכריז האדמו"ר על בשורה מרגשת נוספת להקל על עול הנישואין: בשיתוף פעולה עם גמ"ח 'שערי טובה', מגובשת בימים אלו תוכנית שתעניק הלוואת עתק של $40,000 לכל מחותן מקרית יואל המשיא ילדים וההחזרים יפרסו בתנאים נוחים במיוחד, של עד $500 בחודש בלבד.

המודעה בסאטמר לגבי ההלוואות (צילום: באדיבות המצלם)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: י. שטיין)

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האדמו"ר מסאטמרקרית יואלויואל משהיום ההילולאמחירי דיורמיסי ארנונה

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
יעני לא רואים את המשיח באופק!
בועז
2
למה אף אחד לא מגיב ? תראו ותלמדו כמה אפשר לעשות כשיש איכפתיות
שאול
1
שיעשו עסקים רק עם ממדאני הצדיק
ש ש

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