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שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד

ביקור ההוד בקאנטרי | האדמו"ר מקאשוי הגיע לברך את אחיו הגאב"ד החדש

ביקור מרומם ערך האדמו"ר מקאשוי קריית קאשוי בארה"ב בכדי לבקר את אחיו שנכנס לעול הרבנות והנהגת הקהילה • בהמשך העתיר בציון הקדוש למען מעוכבי השידוכים • תיעוד וסיקור (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

האדמו"ר מקאשוי הגיע לביקור הוד מיוחד בקריית קאשוי שבהרי הקנאנטרי בכדי לבקר אצל אחיו, לרגל הכתרתו לכהן כרב ואב"ד הקרייה ומנהיג הקהילה.

לאחר הביקור המרומם, המשיך האדמו"ר לביקור קצר במעונם של גיסו הגאב"ד מיעמרינג ואחותו הרבנית, השוהים בימי הקיץ במקום.

שיאו של הביקור נרשם כאשר פקד האדמו"ר את אוהל צדיקי בית קאשוי בבית העלמין המקומי. האדמו"ר העתיר ארוכות לישועת הכלל והפרט.

תפילה נרגשת ומיוחדת נשא האדמו"ר עבור בחורי הישיבה, לאחר שהביא עמו קוויטל מיוחד עם שמותיהם של הבחורים שביקשו ממנו להזכירם באוהל הקדוש למען יפקדו בדבר ישועה ורחמים ויזכו להקים בית נאמן בישראל בקרוב.

האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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קאנטריגאב"ד קאשוי

1 תגובות

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1
בחודש סיון נלקחו ונטבחו כל יהודי קשוי מאיפה יש בארה"ב מעל מנין ניצולים
נציגת קשוי בישראל

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