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יממה אחרי התקרית שהעסירה את המזרח התיכון ואת העולם כולו - נתניהו מציב אזהרה נוספת מפני תרחיש דומה.

בריאיון שהעניק היום (חמישי) לרשת 'פוקס ניוז', אמר ראש הממשלה כי ישנם סימנים לכך שהאיראנים ינסו "לפגוע במטרות ישראליות" ובמיוחד בתקופת הבחירות, וכי זו הסיבה שביקש מישראלים להיות דרוכים. נתניהו הוסיף כי בישראל מתכוונים להסיק מסקנות בעקבות החקירות, וכי צפויים להדק עוד יותר את הביטחון כדי למנוע פיגועים נוספים. עוד התייחס נתניהו בריאיון לתקרית אתמול במטוס בשמי המזרח התיכון ואמר כי הטייס הדוקר עבר תהליכי הקצנה איסלאמית. עוד ציין כי בתוך ימים ניתן יהיה לדעת אם הטייס היה קשור לאיראן. גבורת הטייס שמאושפז בסעודיה: זה מצבו הרפואי - וההודעה של נתניהו חזקי שטרן | 30.09.26 בן ה-16 שהיה בקדמת המטוס: "התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי סליחה" יאיר טוקר | 30.09.26 דברי נתניהו מגיעים יומיים בלבד לאחר אזהרה נוספת שהשמיע - רק ביום שלישי השבוע, בעת ביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף. בסרטון שפרסם ביום שלישי, אמר נתניהו: "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״.

- צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:06 ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ )

דבריו של נתניהו עוררו סערה לאחר שפורסמו. מפלגת ישר של איזנקוט אף פנו בבקשה להורדת הסרטון, בהיותו מפר את הוראות סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר שימוש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

"אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין", נמסר מישר.

בהמשך יום שלישי אכן נערך תדרוך בין לפיד לנתניהו. אתמול, אחרי ניסיון חטיפת וריסוק המטוס, צייץ לפיד: "מבהיר. שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הבטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול - שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון בטחון ישראל. חבורה מופקרת".