הושענא רבה ברמות; אלפים במעמד הקבלת פני רבו לראש הישיבה הגרמ"ה הירש
אלפים השתתפו הערב (ליל הושענא רבה), במעמד הקבלת פני רבו ברגל לראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בהיכל ביהמ"ד הגדול 'שערי תבונה' בשכונת רמות א' בירושלים | בראש קהל עם קודש נצפו רבנים, ראשי ישבות ואישי ציבור | בסיום דברי החיזוק עברו האלפים לפני ראש הישיבה להתברך בברכת החג (חרדים)
בליל שמחת תורה תשמ״ז זכה המשפיע הרב אשר פרקש להשתתף בהתוועדות של הרבי מליובאוויטש - התוועדות שנחקקה בו עד היום, ובה דיבר על הפסוק האחרון בתורה כשפורץ בבכי ומדבר בהתרגשות עצומה במשך זמן ממושך | זיכרונות אישיים (חסידות)
מדוע דווקא בסיום התורה פורצת השמחה הגדולה, ואיך מסבירים לילד את המתיקות שמסתתרת מאחורי הריקודים עם ספר התורה? | משל מרגש על חתן, בת מלך ומתנה שמבינים את ערכה רק לאחר זמן - והמסר העמוק של שמחת תורה לילד המתבגר (חינוך ילדים)
בליל הושענא רבה, ליל אושפיזא דדוד, הרב אברהם מימון ויוסי עבדו חושפים את כל הסגולות שנקשרו בארבעת המינים | מדוע שומרים את ערבות החבטה, מה עושים בארבעת המינים לאחר החג, ואיך עוברים מהחיתום לשמחת תורה? • צפו (חג הסוכות)
מארגני אירועי ההנצחה בחניון רעים מבהירים כי חגיגות שמחת תורה וההקפות השניות יתקיימו כמתוכנן ויציינו ניצחון רוחני אדיר. שורדי השבי בר קופרשטיין ואביתר דוד יגיעו לחגוג יחד עם משפחות שכולות, פצועים, לוחמים ותושבי העוטף באירוע המרגש (חרדים)
ממסלול ההמראה של קורס טיס אל הסטנדר של אופקים, דרך שושלת הדיינים שעלתה מתימן, גדולי ירושלים הנשכחים, הלילה הדרמטי בבוץ של נחל הבשור – ועד מניין הסליחות המיתולוגי בכותל וסוד האגידה העתיקה של ארבעת המינים • שיחה מרתקת ל'מגזין כיכר' עם איש המסתורין שחיבר עולמות (חג הסוכות)
קובי ישראל, התלווה בחג הסוכות ללוחמי גדוד שמעון (1200) בחטיבת החשמונאים המשרתים בגבול הסורי | בין שמחת בית השואבה מאולתרת בסוכה צבאית במוצב לבין שמירה נוקשה בחמ"ל ובבונקרים, הלוחמים משלבים געגועים לילדים שנשארו בבית ושליחות: להבטיח שעם ישראל יישן בלילה בסוכה בנחת (ביטחון)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת חג שמיני עצרת: הריקודים מתארכים, ורוצים לשבת לנוח בזמן ההקפות, האם הדבר מותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
התוועדות חסידית מרוממת בסוכתו של הרב אור זיו, משליחי חב"ד, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה • בין המשתתפים: יונתן אוריך, ינון מגל, שרון גל, רואי כחלון, עמיחי שיקלי, ליאור להב ועוד רבים וטובים • האווירה המיוחדת והשמחה נמשכו עד קרוב לשלוש לפנות בוקר (אנשים)
רבבות בני ישראל נוהרים בימים אלו אל עיה"ק ירושלים, להקביל פני רבו ברגל, של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • מראות הוד של שמחת בית השואבה בהשתתפות מאות אברכי "תשובות והנהגות", מעמד פתיחת הכולל העשירי, הבכי המרגש של הפוסק על בני הנוער, ביקורי גדולי ישראל והאדמו"רים, וכל רגעי השיא מחוה"מ סוכות • בתוך כך, התרגשות בית שמש לקראת שמחת תורה בהיכל ישיבתו של הפוסק (חרדים)
במעמד גדולי התורה ורבני העיר, בהשתתפות ראש העיר ואישי ציבור: קהילת אחוות אחים חריש חגגה את שמחת בית השאובה באירוע מיוחד, לצד סיום חמש שנות לימוד הלכות שבת בעיון והשקת הספר התורני 'פרי צדיק' | תיעוד וסיקור (חרדים)
המשטרה בוחנת העברת האירוע למתחם הסופרים במקום מרכז העיר • חששות לבטיחות ושיבושי תנועה • גורמים בדגל: "לא התקבלה החלטה" • השינוי עשוי להשפיע על היקף ההשתתפות • העצרת צפויה להתקיים בסמוך למועד הבחירות (בחירות, חרדי)
במעמד הנחת אבן הפינה לשכונת נאות הפסגה במודיעין עילית, הועף כובעו של הגר"ש אויערבאך, בשל הרוח העזה והוא התבטא "שאוירא דארץ ישראל מחכים" | 25 שנים אחרי, קורמת לה עור וגידים התוכנית לחיבור בנימין עם מודיעין עילית | הישוב שדה אפרים קיבל תוכניות ענק להרחבה של 7000 יח"ד לציבור החרדי | שביל המעיינות - טיילת הגיבורים, יחבר את דולב עד העיר החרדית | ישראל שפירא עם הפרטים ותיעוד מחול המועד (חרדים, בארץ)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לומר תהילים בלילה - ומה הדין בליל הושענא רבה? • צפו (יהדות)
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