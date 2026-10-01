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ביום החתימה

הושענא רבה ברמות; אלפים במעמד הקבלת פני רבו לראש הישיבה הגרמ"ה הירש

אלפים השתתפו הערב (ליל הושענא רבה), במעמד הקבלת פני רבו ברגל לראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בהיכל ביהמ"ד הגדול 'שערי תבונה' בשכונת רמות א' בירושלים | בראש קהל עם קודש נצפו רבנים, ראשי ישבות ואישי ציבור | בסיום דברי החיזוק עברו האלפים לפני ראש הישיבה להתברך בברכת החג (חרדים)

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הקבלת פני רבו להגרמ"ה הירש (צילום: קובי הר צבי)
הקבלת פני רבו להגרמ"ה הירש (צילום: קובי הר צבי)
הקבלת פני רבו להגרמ"ה הירש (צילום: קובי הר צבי)
הקבלת פני רבו להגרמ"ה הירש (צילום: קובי הר צבי)
הקבלת פני רבו להגרמ"ה הירש (צילום: קובי הר צבי)
הקבלת פני רבו להגרמ"ה הירש (צילום: קובי הר צבי)
הקבלת פני רבו להגרמ"ה הירש (צילום: קובי הר צבי)

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הרב משה הלל הירשהקבלת פני רבוהושענא רבה

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