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כחודש לבחירות

״התמיכה המפתיעה של קהילת כסא רחמים״: הרבנים מביעים את תמיכתם במפלגת ״נעם לישראל״

כחודש לבחירות לכנסת ה-26 • סבב ביקורים שערך הרב שמעון טובול, מספר 2 ברשימת ״נעם לישראל״, הביאה להצהרת תמיכה אצל בכירי הרבנים במוסדות כיסא רחמים • הגאון רבי דקל כהן שליט"א, חתנו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצוק"ל, הפתיע בסרטון שבו בירך את המפלגה ואת מצביעיה.

תזוזה מפתיעה במפה הפוליטית של הציבור הספרדי-תורני: רבנים בכירים מבית מדרשו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצוק"ל הביעו היום (ד׳) תמיכה ברשימת ״נעם לישראל" בראשות ח"כ אבי מעוז, צעד שלא היה מובן מאליו בקהילה שנחשבה שנים ארוכות לבית היוצר של הצבעה ספרדית-חרדית מובהקת.

התפנית הגיעה בעקבות סבב ביקורים שערך הרב שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע והמועמד במקום השני ברשימה, אצל רבני מוסדות כיסא רחמים.

טובול ביקר אצל הגאון רבי דקל כהן שליט"א, חתנו של מרן זצוק"ל וממוסרי השיעור בהיכל הישיבה במקומו; אצל הגאון רבי ליאור כהן שליט"א, ראש מוסדות "אור המאיר", אף הוא חתנו של מרן זצוק"ל; ואצל הרב אליאור מאזוז, אחיינו של הגר"מ מאזוז זצוק"ל.

ההפתעה הגדולה הגיעה מכיוונו של הגאון רבי דקל כהן שליט"א, שלא הסתפק בברכה בעל-פה אלא הוקלט בסרטון שבו איחל הצלחה למפלגת "נעם לישראל" ובירך את מצביעיה.

במטה חרדים של מפלגת ״נעם לישראל״ רואים בברכות אלה עדות לתנועה של קולות ספרדיים-תורניים לעבר הרשימה - בדיוק הקהל שהמפלגה מכוונת אליו מאז שינתה את שמה והודיעה כי תרוץ עצמאית.

טובול, שהצטרף למפלגה ביולי לאחר שכיהן כנציג "דגל התורה" בעיריית באר שבע, הסביר בעבר את המהלך: "אני מצטרף לנעם מתוך אמונה עמוקה שזו העת לעשות הכל להציל את שלטון הימין ועולם התורה. עם ישראל כולו זקוקים כיום להנהגה שמחברת ומלכדת את הציבור, שומרת על הזהות היהודית״. בריאיון ל״כיכר השבת״ אמר כי ״אם אתם לא רוצים להצביע למפלגות החרדיות – יש לכם אלטרנטיבה, תצביעו 'נעם לישראל'.״
הרב מאיר מאזוזאבי מעוזשמעון טובולכיסא רחמיםנעם לישראל

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