כחודש לבחירות לכנסת ה-26 • סבב ביקורים שערך הרב שמעון טובול, מספר 2 ברשימת ״נעם לישראל״, הביאה להצהרת תמיכה אצל בכירי הרבנים במוסדות כיסא רחמים • הגאון רבי דקל כהן שליט"א, חתנו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצוק"ל, הפתיע בסרטון שבו בירך את המפלגה ואת מצביעיה.
ספרו של רבי רחמים חי חויתה הכהן, 'שאלות ותשובות שמחת כהן', אוצר בתוכו חידושים רבים בתחומים שונים, החל משאלות באורח חיים ויורה דעה ועד לנושאים מורכבים בדיני ממונות וגיטין | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)