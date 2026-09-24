סגולת הקבלה הפלאית ביום החתימה – להיחתם לשידוך בזאת השנה!

מקור הסגולה מופיע בקדמונים על זמן חצות הלילה בעת שהחמה במילואה משם ועד זמן חיבוט ערבה, זמן בו זועקים 'הושענא'. את מעמד הסגולה מוביל השנה באופן פלאי המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל , בתפילה מופלאה בליל החיתום כשעימו המוני לומדי 'רינה של תורה' המקדשים את הלילה בעמל תורה מופלא, ומשם בבקשה כפולה בעד כל שם ושם בזמן שהוא חובט את הערבה בכוונות ובתחינות בסימן 'הושענא' לכל אחת ואחת, שיזכו לזיווגם מהרה ובנקל.

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בספרי הקבלה מובא באופן מדהים על סגולה פלאית בעת זו מחצות הלילה ועד חביטת הערבה, כאשר לראשונה המשגיח ניאות לעמוד ולהתפלל בדמעה ותחינה ליד בדי הערבה שהתחנן בעדם בבכייה 'הושענא', כדי שיזכו לישועה בזיווג הגון שתהיה בס"ד בקרוב ובשמחה ממש.

המשגיח הידוע בכל העולם בכינויו "רבי בנימין הצדיק" המשגיח של ישיבת מיר ומי שברכתו המיוחדת מניעה אלפים ורבבות ברחבי העולם, יעמוד כשליח מיוחד בתפילה מעומק לב בעת החיתום בהזכרה באופן אישי ומיוחד לכל אחד מהשמות הממתינים לזיווגם שיזכו לזיווג הגון משורש נשמתם בזאת השנה, כח מופלא וקיום סגולת הקודש שגדולי עולם נרעשו ודאגו לקיימה בשלמות.

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הסגולה והברכה המיוחדת הזו שהמונים מעידים עלייה מתקיימת במסגרת מעמד 'זעקה וישועה' של רינה של תורה המתקיימת כאמור בעת השיא של יום החיתום – בשעה הסמוכה לעלות השחר של הושענא רבה ומילוי הלבנה כפי שכתבו המקובלים, יעמוד מרן המשגיח רבי בנימין הצדיק יחד עם המוני לומדי רינה של תורה, בתפילה וזעקה מיוחדת בבקשה לשים סוף לזעקת השידוכים המנסרת ברבבות בתים בישראל, כאשר הם מתחננים בעד כל שם ושם שיזכה לזיווג הגון באותה השנה, בתפילה אישית מופלאה ומיוחדת לכל שם בעד הזכרתו ובקשתו, שיזכו לשידוך מושלם משורש הנשמה, הושענא – השנה בסייעתא דשמיא!

ברינה של תורה נערכים לרגע הגדול הזה, כאשר המוני הזוכים שהתברכו אשתקד בברכה אישית שכזו מעידים על הצלה ופדות כשהשמות הללו מילאו את מדורי המאורסים בעיתונות החרדית בשורת 'מזל טוב' מהדהדת של המונים שזכו לישועה גלויה.

השנה זה יהיה הרגע שלך. לילה יום לימים שמחים!

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