אשרי העם שככה לו: שעת רצון עליונה ורושם אדיר נרשמו בליל ערב היום הקדוש במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, שם התקיים מעמד בוטיק היסטורי ויחיד במינו, שסף הכניסה אליו עמד על תרומת עתק חסרת תקדים של חצי מיליון דולר לכל משתתף, סכום שהציל מן הקצה אל הקצה את תושבי רמת בית שמש ד', אשר נתרם במיוחד לאור בקשתו האישית של הפוסק מהנגידים.

מאחורי המעמד הדרמטי והחסר תקדים הזה עומדת שעת חירום אמיתית שפקדה את עולם החסד החרדי. שכן, העיר בית שמש נמצאת בעיצומה של תנופת הבנייה האדירה ביותר בארץ ישראל, כאשר שכונת רמת בית שמש ד' לבדה משתווה כיום בגדולה לעיר שלמה כביתר עילית, ומתגוררות בה למעלה מרבבת משפחות של עמלי תורה ויראי השם.

תוספת עצומה זו של רבבות משפחות חדשות העמידה את הנהלת הקופה בבית שמש בפני שוקת שבורה ובמבוכה חסרת תקדים. בפני עסקני הקופה ניצבו שתי אפשרויות קורעות לב: הראשונה, לצמצם באופן דרסטי את סכום התמיכה לכלל תושבי בית שמש הוותיקים כדי לנסות ולפזר את התקציב הדל גם על התושבים החדשים; והשנייה, שלא להעניק כלל תמיכה לתושבי רמה ד' החדשים מחוסר תקציב משווע.

בעקבות המצוקה והתרחבות העיר המאיימת להטביע את המפעל הענק, עלו גדולי רבני בית שמש למעונו של הפוסק, כדי שיכריע בשאלה הקשה והגורלית העומדת לפתחם, כיצד להתמודד עם ריבוי התושבים העצום מצד אחד, ומאידך הישארות קופת התרומות על אותו היקף ישן.

הפוסק הרהר עמוקות בשאלה הקשה, נשא עיניים אל הדבר, והכריע בנחרצות מתוך דאגה של רועה ישראל: "אני לוקח על עצמי את האחריות לתת גם לרמה ד'!"

ואכן מרגע שנלקחה ההחלטה האמיצה, פתח הפוסק במבצע הצלה היסטורי. הוא שיגר מכתבי אישיים ודחופים למספר מצומצם ביותר של נגידים ממקורביו, הזוכים לשמש כקרובים ויד ימינו בממלכת התורה וההוראה "כולל תשובות והנהגות". הנגידים רודפי הצדקה, ששמעו את זעקתו ובקשתו האישית והישירה של הפוסק, נחלצו חושים באופן מיידי והעמידו קרן חירום אדירה של קרוב ל-3 מיליון דולר, סכום עצום שהציל את חלוקת החג לכלל משפחות בית שמש ורמה ד' מיסודה.

לאות הכרת הטוב והוקרה על צעד כביר זה שאין לו אח ורע, הפוסק פינה את זמנו העמוס ביותר בעיצומו של ליל ערב יום הכפורים, וכינס במעון קודשו את הנגידים למעמד הוד ומיוחד, של תפילה והודאה שכל כולו הוקדש אך ורק לאותם תורמים דגולים ששילמו את מחיר ההצלה של כלל ישראל.

אל המעמד הנשגב הצטרפו חברי הבד"צ, הרבנים הגאונים הצדיקים: רבי נתן קופשיץ, רבי שמואל ברנסדורפר, ורבי שמעון יצחק שלעזינגער. כמו כן השתתף במעמד המשפיע הגה"צ רבי יהודה דייטש.

יחדיו, "בכוח בית דין" הגדול שבירושלים, העתירו חברי הבד"ץ ובראשם הפוסק בתפילה זכה, נרגשת ורוויית הוד להשפיע שפע ברכה, הצלחה, בריאות איתנה ורוב נחת לכל אחד מהנגידים שנתנו את כלונסאות החסד, ולבטל מעליהם ומבני ביתם כל גזירות קשות ורעות חלילה, למען ימשיכו להרחיב את גבולות העזרה והתורה מתוך רווחה עצומה.