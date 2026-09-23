 דלג לתוכן הראשי
זה מצבו הרפואי

חרדי כבן 60 נפצע בבני ברק בעת בניית סוכה והוא פונה לבית החולים

גבר בן 60 נפל מכסא בבניית סוכה ברחוב הרב גניחובסקי • נחבל בגפיים ופונה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזהיר: שימו לב לסכנות בבניית הסוכה (חרדים)

הזירה בבני ברק (צילום: דוברות הצלה)

גבר בן 60 נפצע היום (רביעי) באורח קל עד בינוני ב, לאחר שנפל מכסא במהלך בניית סוכה. האירוע התרחש ברחוב הרב גניחובסקי, שם הוזעקו כוחות ההצלה לטפל בפצוע.

כונני ארגון הצלה הגיעו לזירה יחד עם חובשי מד"א, והעניקו לגבר טיפול רפואי ראשוני. הפצוע סבל מחבלה בגפיים בעקבות הנפילה, והוא פונה במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר.

חובשי הצלה יעקב טהרני ויהושע יצחקי, שטיפלו באירוע, מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 60 הסובל מחבלה בגפיים, לאחר שנפל מכסא במהלך בניית סוכה. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה באמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות הקשורים לבניית סוכות בימים האחרונים. אתמול (שלישי) נפצעה תינוקת בת שנה באורח בינוני בבני ברק, לאחר שדופן של סוכה נפלה עליה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת שהמשפחה עסקה בהקמת הסוכה. התינוקת פונתה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

בעקבות ריבוי מקרי הפציעות הקשורים לבניית הסוכה, בארגון הצלה מזכירים לציבור לשים לב לסכנות הרבות בבניית הסוכה. בארגון מבקשים להישמר ביתר שאת בזמן בניית סוכה ולהשתמש בציוד מסודר ותקני.
בני ברקבניית סוכה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר