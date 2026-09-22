 דלג לתוכן הראשי
העתירו בתפילות

לקיים בנו חכמי ישראל; רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החולים

דאגה בעיר בית שמש: זקן רבני הערים בישראל ורב העיר, הגאון רבי שמעון ביטון, התמוטט בביתו ופונה לבית החולים ︎| שמו לתפילה: רבי שמעון בן מימה בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הרה"ג ר' שמעון ביטון (צילום: באדיבות המצלם)

ידיעה שמגיעה מהעיר : כוחות הצלה הגיעו בשעות האחרונות לביתו של רב העיר בית שמש, הגאון רבי שמעון ביטון, המתגורר מעל בית מדרשו ברחוב הנשיא בעיר.

הגר"ש ביטון התמוטט בביתו ופונה לבית החולים, לאחר שנזקק לטיפול רפואי ראשוני בזירה.

הגר"ש ביטון בן ה- 95, לאורך ימים ושנים טובות, מכהן כרב העיר למעלה מארבעים שנה.

בכירי רבני העיר בית שמש, בהם הגאון רבי אלחנן פרץ, רב שכונות רמב"ש ב'; הגאון רבי יצחק חיים שרבאני, רב שכונות רמב"ש א'; והגאון רבי דוד כהן מרבני העיר - פרסמו קריאות להעתיר בתפילות ותהילים לרפואת המרא דאתרא הנערץ זה עשרות בשנים.

כמו כן, הגאון השקדן רבי יעיש דבדה פרסם בשעה האחרונה קריאה בבית מדרשו בעיר בית שמש להרבות בתפילה לרפואת רב העיר, הגה"צ רבי שמעון ביטון לרפואה שלמה.

העתירו לרפואת הגאון רבי שמעון בן מימה בתוך שאר חולי ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים
בית שמשתפילותהרב שמעון ביטון

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הרב ביטון הצדיק שהרב דבדה הקדוש השקדן יתפלל עליו
דודי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר