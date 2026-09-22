לקיים בנו חכמי ישראל; רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החולים

ידיעה שמגיעה מהעיר בית שמש: כוחות הצלה הגיעו בשעות האחרונות לביתו של רב העיר בית שמש, הגאון רבי שמעון ביטון, המתגורר מעל בית מדרשו ברחוב הנשיא בעיר.
הגר"ש ביטון התמוטט בביתו ופונה לבית החולים, לאחר שנזקק לטיפול רפואי ראשוני בזירה.
הגר"ש ביטון בן ה- 95, לאורך ימים ושנים טובות, מכהן כרב העיר למעלה מארבעים שנה.
בכירי רבני העיר בית שמש, בהם הגאון רבי אלחנן פרץ, רב שכונות רמב"ש ב'; הגאון רבי יצחק חיים שרבאני, רב שכונות רמב"ש א'; והגאון רבי דוד כהן מרבני העיר - פרסמו קריאות להעתיר בתפילות ותהילים לרפואת המרא דאתרא הנערץ זה עשרות בשנים.
כמו כן, הגאון השקדן רבי יעיש דבדה פרסם בשעה האחרונה קריאה בבית מדרשו בעיר בית שמש להרבות בתפילה לרפואת רב העיר, הגה"צ רבי שמעון ביטון לרפואה שלמה.
העתירו לרפואת הגאון רבי שמעון בן מימה בתוך שאר חולי ישראל.
והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים
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