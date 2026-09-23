מפקחי הרשות לאכיפה במקרקעין יצאו היום (רביעי) לפעילות יזומה ברחבי הארץ למניעת הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה לא חוקיות לקראת חג הסוכות. במהלך הפעילות סיירו המפקחים בשכונות שבהן התופעה נפוצה, תלו מודעות הסברה וביצעו פעולות נוספות לאיתור ולמניעת ביצוע עבודות לא חוקיות.

הפעילות היא חלק מהמאמץ הארצי שמקיימת הרשות לקראת חג הסוכות, במטרה למנוע הקמת תוספות בנייה בלתי חוקיות לצורך החג. במסגרת המהלך הזהירה הרשות ספקים, מסגריות וקבלנים המבצעים עבודות מסוג זה בדבר אחריותם למניעת ביצוע עבירות בנייה.

כמו כן, קיימה הרשות שיח עם רשויות מקומיות רלוונטיות, שבאחריותן למנוע ולאכוף עבירות אלה.

ברשות חוזרים ומבהירים כי הפעילות אינה עוסקת באכיפה נגד סוכות ארעיות המוקמות לצורך החג, אלא במרפסות, בקונסטרוקציות ובתוספות בנייה המחייבות היתר ועלולות לסכן את המשתמשים בהן. פעילות הרשות תימשך בימים ובלילות הקרובים באופן רציף, לרבות במהלך החג.

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מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר: "הקמת תוספות בנייה ללא היתר לקראת חג הסוכות אינה רק עבירה על החוק – היא עלולה לסכן חיי אדם. מפקחי הרשות פועלים בימים אלה כדי למנוע ולעצור עבודות בלתי חוקיות לפני שהן הופכות לעובדה בשטח ולסכנת נפשות של ממש. נמשיך לפעול כדי למנוע את הסכנה ולשמור על האינטרס הציבורי".