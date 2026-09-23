רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא • תיעוד

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא 10 10 0:00 / 3:05 רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

יממה לפני היום הקדוש, יום הכיפורים, רבבות בני אדם גדשו את אמפי ראשון לציון והשתתפו במעמד סליחות מרומם ורב רושם, בראשות הגאון הינוקא. את המעמד הגדול יזם וארגן הרב יוסף דלויה, מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו.

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במהלך הערב נשמעו פרקי הסליחות והפיוטים מפי קהל האלפים, באווירת התעוררות וכיסופים לקראת היום הקדוש. בשיאו של המעמד עבר הגאון הינוקא לפני התיבה בחלק מאמירת הסליחות, כשהקהל כולו מצטרף אליו בתפילה ובהתרגשות גדולה. עם סיום הסליחות נשא הגאון הינוקא דברי חיזוק וברכה, ובירך את רבבות המשתתפים בברכת גמר חתימה טובה, לשנה של ישועות, ברכה והצלחה. המעמד נחתם בתחושת התרוממות רוח ובהתעוררות גדולה, לאחר ערב בלתי נשכח של תפילה, אחדות וקבלת עול מלכות שמים.

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא

רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא