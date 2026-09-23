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סערה פרצה היום (רביעי) בטלז סטון סביב כספי התמיכות שיועדו לקופות הצדקה ולסיוע למשפחות הנזקקות ביישוב. תושבים פתחו עצומה ציבורית הקוראת לראש המועצה ולחברי המועצה המקומית להשלים את הטיפול הנדרש ולהעביר את הכספים בהקדם.

במקביל, מ"מ ראש המועצה אורי פוקס שיגר מכתב פומבי חריף לראש המועצה יצחק רביץ, ובו דרש להעביר באופן מיידי את כספי התמיכות שיועדו לקופות הצדקה, לנזקקים ולאברכים.

המכתב של פוקס

בעצומה שפתחו התושבים נכתב כי קופות הצדקה המקומיות מסייעות לאורך השנה למשפחות הזקוקות לעזרה, וכי בתקופת החגים הצורך בסיוע גדל במיוחד. התושבים מבקשים מהמועצה "לעשות כל שניתן במסגרת סמכותם כדי להשלים את ההליכים הנדרשים ולאפשר את העברת כספי התמיכות בהקדם". אמת מה נהדר • מראות קודש מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר הקודש ויז'ניץ חיים רוזנבוים | 12:41 העצומה מדגישה כי "בנושא חשוב ורגיש זה ניתן וראוי להתאחד סביב מטרה משותפת: לדאוג למשפחות הזקוקות לעזרת הציבור". "הקופות קורסות תחת הנטל" במכתבו של מ"מ ראש המועצה פוקס נכתב כי בתקציב המועצה לשנת 2026 נכלל סעיף המיועד לסיוע לנזקקים, לצד תקציב נוסף לתמיכות באברכים, אולם לטענתו הכספים טרם הועברו. "הקופות קורסות תחת הנטל! החלטתי לא לשתוק!", כתב פוקס במכתבו. הוא טען כי בכינוס חירום של פעילים עלה כי למשפחות רבות אין אפשרות לשלם במכולת, וכי קיימים צרכים נוספים שהקופות אינן מסוגלות לממן.

הפרוטקול מהדיון

בהמשך המכתב התייחס פוקס להסכמות שהובילו לאישור תקציב המועצה, וטען כי אחת הסיבות לתמיכתו בתקציב הייתה התחייבות לסייע לקופות הצדקה המקומיות. "פניתי אליך רבות, אך סירבת להעביר את הכספים לקופות הצדקה", טען פוקס במכתבו, תוך שהוא מותח ביקורת על סדרי העדיפויות של המועצה.

בסיום דרש פוקס מראש המועצה רביץ: "העבר מיידית את כספי קופות הצדקה והתמיכות לנזקקים ואברכים".

כעת, לצד המכתב החריף של מ"מ ראש המועצה, תושבי טלז סטון מצטרפים לקריאה להעברת הכספים באמצעות העצומה שהוקמה בנושא.

תגובת המועצה המקומית: "נא לפרסם את התגובה כמות שהיא, יומיים אחרי יום כיפור ויומיים לפני חג הסוכות, המועצה אינה מעוניינת להתעסק בשטויות והשקרים הללו. המועצה מאחלת חג שמח לכל עם ישראל".