ישיבת כנסת יחזקאל, בראשות הגרב״מ אטינגר, הממוקמת בכניסה לאלעד, נערכת למעבר של בני הקיבוץ למבני קבע חדשים, לאחר שנים שבהן פעלו הבחורים במבנים יבילים.

הקראונים שימשו את הישיבה במשך כ-20 שנה, וכעת החלו בהריסתם לקראת המעבר למבנים החדשים. מדובר במבני קבע דו־קומתיים, שהעבודות עליהם בוצעו במשך תקופה ממושכת מחוץ לגבולות הישיבה, כדי שלא להפריע לסדרי הלימוד.

בישיבה מצפים להשלים את התקנת המבנים עד תחילת זמן חורף הבעל״ט, כאשר בני הקיבוץ צפויים לעבור למבנים החדשים. במבנים החדשים יהיו כ-128 מיטות.

מאחורי הקלעים: הקראונים, הכבאות והחשמל

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המעבר למבני הקבע מגיע גם לאחר שנים שבהן הקראונים שימשו את הישיבה, לאחר שהמבנים לא עמדו בדרישות התקן של כבאות והצלה. לאחר מספר פניות והתרעות מצד גורמי הכבאות, בישיבה אף קיבלו איום כי המקום ייסגר אם הליקויים לא יתוקנו.

גם אספקת החשמל למבנים עמדה במוקד הקשיים, כאשר חברת החשמל הורידה את אספקת החשמל לאחר שהמבנים לא עמדו בדרישות התקן.

הדרך למבנים החדשים החלה כבר במגבית שנערכה בסוף זמן חורף בשנה שעברה, שנחלה הצלחה וסייעה בגיוס הסכום הנדרש לבנייה.

ישיבת כנסת יחזקאל הוקמה בשנת תשס״א, ומאז התפתחה והתרחבה. כעת, לאחר כשני עשורים, צפויים בני הקיבוץ לעזוב את הקראונים ולעבור למבנים החדשים. את שמחת תורה צפויים בני הישיבה לחגוג כבר במבנים החדשים.