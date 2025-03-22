בישיבה הגדולה "אהבת תורה"- ויצמן בקרית יערים, נערך מעמד כבוד התורה, בהשתתפות ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן לרגל סיום מסכת גיטין שנלמדה בישיבה בזמן חורף | הגר"ד אמר: "אנו אומרים כל יום 'ונשמח בדברי תורתך'. בן עליה שרוצה להגיע לתחושה של אהבת תורה, זה רק ע"י הכרה של 'כי הם חיינו' שאין לנו חיים כי אם חיי הרוח. ואחרי שמגיעים להבנה כזאת זהו המפתח ל'בהם נהגה יומם ולילה" | גלריה (עולם הישיבות)
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