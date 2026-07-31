הגנב לאחר שנלכד ( צילום: דוברות המשטרה )

דרמה בטלזסטון: שוטרי תחנת הראל של מחוז ירושלים עצרו לפני זמן קצר חשוד בגניבת רכב, לאחר מרדף דרמטי שכלל ניגוח ניידות משטרה, בריחה רגלית וירי. האירוע התרחש באזור קרית יערים (טלזסטון), כאשר החשוד סיכן את חיי השוטרים במהלך בריחתו הפרועה.