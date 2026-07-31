דרמה בטלזסטון: שוטרי תחנת הראל של מחוז ירושלים עצרו לפני זמן קצר חשוד בגניבת רכב, לאחר מרדף דרמטי שכלל ניגוח ניידות משטרה, בריחה רגלית וירי. האירוע התרחש באזור קרית יערים (טלזסטון), כאשר החשוד סיכן את חיי השוטרים במהלך בריחתו הפרועה.
על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שוטרי תחנת הראל זיהו רכב החשוד כגנוב באזור קרית יערים. כשהבחינו בו השוטרים, החשוד החל בבריחה פרועה תוך נסיעה מסוכנת שסיכנה את חיי השוטרים והעוברים והשבים. במהלך המרדף, ניגח החשוד שתי ניידות משטרה בניסיון נואש להימלט מהשוטרים.
כתוצאה מהניגוח, הרכב הגנוב נבלם והחשוד החל בבריחה רגלית. השוטרים המשיכו במרדף אחריו, תוך שהם מבצעים ירי במטרה להביא למעצרו. בתום סריקות נרחבות באזור, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ולעצור אותו כשהוא פצוע במצב קל מהירי.
במקביל למעצר החשוד, התקבל דיווח נוסף אודות אזרח שנפגע באורח קל ככל הנראה מנתז, כתוצאה מהירי שביצעו השוטרים במהלך המרדף. בנוסף, שוטרת שלקחה חלק במרדף פונתה לטיפול רפואי במצב קל, כתוצאה מפגיעת החשוד בניידת המשטרה.
החשוד יועבר בתום הטיפול הרפואי לחקירה בתחנת הראל, שם ייחקר בחשד לגניבת רכב, תקיפת שוטרים ונסיון בריחה. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע.
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