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מרדף דרמטי

דרמה ביישוב החרדי: חשוד בגניבת רכב ניגח ניידות ונעצר לאחר מרדף ממושך וירי

חשוד בגניבת רכב החל בבריחה פרועה בקרית יערים • ניגח שתי ניידות משטרה ונמלט רגלית | נעצר בירי לאחר סריקות נרחבות (חרדים)

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הגנב לאחר שנלכד (צילום: דוברות המשטרה)

דרמה בטלזסטון: שוטרי תחנת הראל של מחוז ירושלים עצרו לפני זמן קצר חשוד בגניבת רכב, לאחר מרדף דרמטי שכלל ניגוח ניידות משטרה, בריחה רגלית וירי. האירוע התרחש באזור קרית יערים (טלזסטון), כאשר החשוד סיכן את חיי ה במהלך בריחתו הפרועה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שוטרי תחנת הראל זיהו רכב החשוד כגנוב באזור קרית יערים. כשהבחינו בו השוטרים, החשוד החל בבריחה פרועה תוך נסיעה מסוכנת שסיכנה את חיי השוטרים והעוברים והשבים. במהלך המרדף, ניגח החשוד שתי ניידות משטרה בניסיון נואש להימלט מהשוטרים.

כתוצאה מהניגוח, הרכב הגנוב נבלם והחשוד החל בבריחה רגלית. השוטרים המשיכו במרדף אחריו, תוך שהם מבצעים ירי במטרה להביא למעצרו. בתום סריקות נרחבות באזור, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ולעצור אותו כשהוא פצוע במצב קל מהירי.

במקביל למעצר החשוד, התקבל דיווח נוסף אודות אזרח שנפגע באורח קל ככל הנראה מנתז, כתוצאה מהירי שביצעו השוטרים במהלך המרדף. בנוסף, שוטרת שלקחה חלק במרדף פונתה לטיפול רפואי במצב קל, כתוצאה מפגיעת החשוד בניידת המשטרה.

החשוד יועבר בתום הטיפול הרפואי לחקירה בתחנת הראל, שם ייחקר בחשד לגניבת רכב, תקיפת שוטרים ונסיון בריחה. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע.

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ביאליק אמר שנהיה עם נורמלי כשיהיה לנו גם “הגנב העברי הראשון”. בקריית יערים, כך נדמה, החליטו שלא להסתפק בגנב אחד ולהקים פס ייצור שלם לריבונות עברית. בתוך שבועות ספורים דווח על חשדות להלבנת הון ומעילות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים, על עורך בכיר שנעצר בחשד להחזקת “חומרים”, וכעת גם על גנב כלי רכב שנע
חוי אורבאך

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