צעיר כבן 20 נהרג הבוקר (שישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 90, סמוך לצומת מסוף אלנבי. התאונה, שאירעה בשעה 6:31, כללה התנגשות בין אוטובוס ריק מנוסעים לרכב פרטי, והותירה את הצעיר הרוג בזירה.

כוחות מד"א שהוזעקו למקום מצאו את נהג הרכב הפרטי לכוד בתוך הרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. למרות מאמצי ההחייאה, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. במקביל, נהג האוטובוס, גבר בן 66, פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קל.

"מדובר בתאונה מזעזעת"

פראמדיק מד"א מנחם רוסק, שהגיע לזירה, תיאר את התמונה הקשה: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת בין אוטובוס ריק מנוסעים לרכב פרטי. נהג הרכב היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

רוסק הוסיף כי במקביל לטיפול בהרוג, העניקו צוותי מד"א טיפול רפואי לנהג האוטובוס ופינו אותו לבית החולים כשמצבו קל. התאונה מצטרפת לשרשרת ארוכה של תאונות קטלניות שפקדו את כבישי ישראל בשבועות האחרונים.

המשטרה פתחה בחקירה

דוברות משטרת ישראל מסרה כי נפתחה חקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה הקטלנית. שוטרי תחנת הבקעה, יחד עם שוטרי האיתור והתיעוד ובוחני תאונות דרכים של מחוז שומרון ויהודה, נמצאים בזירה ומבצעים בדיקות מעמיקות.

בעקבות התאונה, כביש 90 במקטע שבין בית חוגלה לקאסר אל יהוד נחסם לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים. המשטרה קוראת לנהגים להימנע מהאזור ולבחור במסלולי נסיעה חלופיים.