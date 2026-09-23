איך אפשר לשמוח בחג כשבפנים הכל שבור? התשובה המיוחדת של המרצה

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"ושמחת בחגך” נשמע פשוט כשהכול מסתדר. אבל מה קורה כשהחלומות מתרסקים, כשהמציאות הולכת הפוך מכל מה שציפינו, וכשהלב פשוט לא מצליח לשמוח?
בשיעור מיוחד לחג הסוכות הרב יואב אקריש נכנס לעומק המשמעות של "זמן שמחתנו”, ושואל שאלה שכל אחד פוגש ברגעים מסוימים בחיים: מאיפה מוצאים בתוכנו שמחה כשאין שום סיבה נראית לעין לשמוח?
דרך סיפורים ורעיונות מאלפים נפתח מבט אחר לגמרי על שמחת חג הסוכות ועל שמחת בית השואבה.
למה דווקא המים הם שעמדו במרכז השמחה הגדולה ביותר בבית המקדש? ולמה באמת התכוונו חז"ל כשאמרו: "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו"?
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