איך אפשר לשמוח בחג כשבפנים הכל שבור? התשובה המיוחדת של המרצה

- צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 31:33 ( צילום: ללא קרדיט )

"ושמחת בחגך” נשמע פשוט כשהכול מסתדר. אבל מה קורה כשהחלומות מתרסקים, כשהמציאות הולכת הפוך מכל מה שציפינו, וכשהלב פשוט לא מצליח לשמוח?