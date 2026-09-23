"האוכלוסיה החרדית והדתית מאוד מאתגרת אותנו": חג הסוכות מביא עמו שמחה, משפחות, אורחים ותפילות. אך לצד אווירת החג, מדובר גם בתקופה שמציבה בפני לוחמי האש אתגרי בטיחות משמעותיים. בכבאות והצלה לישראל נערכים לקראת החג באמצעות תגבור מוקדי החירום, כוחות בשטח, נקודות הזנקה וסיורים באזורים שבהם צפויה צפיפות גבוהה.

בריאיון לקראת החג, טל וולבוביץ' מכבאות והצלה לישראל מדגישה כי רבים מהמקרים שבהם מטפלים לוחמי האש נובעים מטעויות שניתן למנוע. "השריפות האלה הן לא גזירת גורל. השריפות האלה בדרך כלל מקורן בטעויות שאנחנו עושים, מעשה ידי אדם".

נרות שבת בסוכה - הסכנה המרכזית

"הרבה פעמים אנחנו מקבלים קריאות על שריפות שנגרמות כתוצאה מהדלקת נרות והשארתם ללא השגחה", הבהירה. ההמלצה היא להדליק את הנרות תחת השגחה.

אם יש צורך לצאת מסוכה, יש להציב אותם על משטח יציב, במקום מוגן מרוח ובמרחק בטוח מהבדים ומהסכך. וולבוביץ' ממליצה גם להחזיק אמצעי כיבוי סמוך לסוכה, דוגמת מטף או צינור מים.

סכנת קריסה

לצד הסכנה מהידלקות של הסוכה קיימת סכנה נוספת: סוכות שאינן נבנות בצורה יציבה. וולבוביץ' סיפרה כי לוחמי האש נקראים בכל שנה לחלץ אנשים מסוכות שקרסו. "כאשר מספר רב של אנשים נכנס לסוכה, יש חשיבות מיוחדת לכך שהמבנה יהיה יציב ומתאים לעומס, במיוחד בסוכות מאולתרות, במרפסות או בגגות"

רק לפני ימים ספורים, תינוקת בת שנה נפצעה באורח בינוני בביתה ברחוב מלאכי בבני ברק, לאחר שחפץ כבד נפל עליה במהלך עבודות להקמת סוכה. צוותי הרפואה של ארגון איחוד הצלה במחוז מרכז הגיעו במהירות למקום והעניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני. לדברי משפחתה, פלטת עץ נפלה על ראשה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת בניית סוכה. היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני.

כבלי חשמל ומפצלים

בכבאות מזהירים כי שימוש במוצרים שאינם עומדים בדרישות הבטיחות עלול להוביל לתקלות ואף לשריפות. גם התאורה המותקנת בתקרת הסוכה דורשת תשומת לב. בכבאות ממליצים לשמור מרחק בין גופי התאורה לסכך, כדי שהחום שהם פולטים לא יגרום להתלקחות.

וולבוביץ' ממליצה להשתמש בתאורת LED: "חד משמעית. להשתמש בתאורת לד שהיא הרבה יותר בטוחה ופחות מתחממת".