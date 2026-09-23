"האוכלוסיה החרדית והדתית מאוד מאתגרת אותנו": חג הסוכות מביא עמו שמחה, משפחות, אורחים ותפילות. אך לצד אווירת החג, מדובר גם בתקופה שמציבה בפני לוחמי האש אתגרי בטיחות משמעותיים. בכבאות והצלה לישראל נערכים לקראת החג באמצעות תגבור מוקדי החירום, כוחות בשטח, נקודות הזנקה וסיורים באזורים שבהם צפויה צפיפות גבוהה.
בריאיון לקראת החג, טל וולבוביץ' מכבאות והצלה לישראל מדגישה כי רבים מהמקרים שבהם מטפלים לוחמי האש נובעים מטעויות שניתן למנוע. "השריפות האלה הן לא גזירת גורל. השריפות האלה בדרך כלל מקורן בטעויות שאנחנו עושים, מעשה ידי אדם".
טל וולבוביץ' מכבאות והצלה לישראל בריאיון
חדשות חרדים
נרות שבת בסוכה - הסכנה המרכזית
"הרבה פעמים אנחנו מקבלים קריאות על שריפות שנגרמות כתוצאה מהדלקת נרות והשארתם ללא השגחה", הבהירה. ההמלצה היא להדליק את הנרות תחת השגחה.
אם יש צורך לצאת מסוכה, יש להציב אותם על משטח יציב, במקום מוגן מרוח ובמרחק בטוח מהבדים ומהסכך. וולבוביץ' ממליצה גם להחזיק אמצעי כיבוי סמוך לסוכה, דוגמת מטף או צינור מים.
סכנת קריסה
לצד הסכנה מהידלקות של הסוכה קיימת סכנה נוספת: סוכות שאינן נבנות בצורה יציבה. וולבוביץ' סיפרה כי לוחמי האש נקראים בכל שנה לחלץ אנשים מסוכות שקרסו. "כאשר מספר רב של אנשים נכנס לסוכה, יש חשיבות מיוחדת לכך שהמבנה יהיה יציב ומתאים לעומס, במיוחד בסוכות מאולתרות, במרפסות או בגגות"
רק לפני ימים ספורים, תינוקת בת שנה נפצעה באורח בינוני בביתה ברחוב מלאכי בבני ברק, לאחר שחפץ כבד נפל עליה במהלך עבודות להקמת סוכה. צוותי הרפואה של ארגון איחוד הצלה במחוז מרכז הגיעו במהירות למקום והעניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני. לדברי משפחתה, פלטת עץ נפלה על ראשה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת בניית סוכה. היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני.
כבלי חשמל ומפצלים
בכבאות מזהירים כי שימוש במוצרים שאינם עומדים בדרישות הבטיחות עלול להוביל לתקלות ואף לשריפות. גם התאורה המותקנת בתקרת הסוכה דורשת תשומת לב. בכבאות ממליצים לשמור מרחק בין גופי התאורה לסכך, כדי שהחום שהם פולטים לא יגרום להתלקחות.
וולבוביץ' ממליצה להשתמש בתאורת LED: "חד משמעית. להשתמש בתאורת לד שהיא הרבה יותר בטוחה ופחות מתחממת".
סוללות ליתיום - "הלקח משנה שעברה"
אחת הדוגמאות המשמעותיות שעלו בריאיון נגעה לשרפה שאירעה בשנה שעברה בתל ציון, שם פרצה שריפה לאחר שסוללת ליתיום של אופניים חשמליים שהיו מאוחסנים בתוך הסוכה התלקחה. לוחמי האש נדרשו לחלץ מהמקום עשרות לכודים.
"לוחמי האש שזינקו לשם חילצו עשרות לכודים, כולל ילדים קטנים. זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, ותודה לאל שהוא נגמר באמת ללא נפגעים". וולבוביץ' מזהירה במיוחד מפני הכנסת אופניים חשמליים וקורקינטים או אחסון סוללות ליתיום בתוך הסוכה.
הסכך, מסבירה וולבוביץ', יבש ודליק, וגם בדי הסוכה והקישוטים עלולים לתרום להתפשטות האש. כאשר שרפה פורצת בזמן שאנשים נמצאים בתוך הסוכה, המצב עלול להפוך במהירות למסוכן. "כשנמצאים בתוך הסוכה והסוכה מתחילה לעלות באש, זה יוצר מלכודת מאוד מסוכנת".
"האוכלוסיה החרדית והדתית מאוד מאתגרת אותנו"
בהמשך הריאיון התייחסה וולבוביץ' לאתגר במוקדי האוכלוסייה החרדית והדתית. שכונות צפופות בירושלים, בני ברק, אלעד ואזורים נוספים שבהם סוכות רבות מוקמות בסמיכות זו לזו, מציבות אתגר משמעותי לכוחות ההצלה. "האוכלוסייה החרדית והדתית מאוד מאוד מאתגרות אותנו בסוכות", אמרה.
לדבריה, בתוך הסוכות יש לעיתים "מטען אש" משמעותי - ספרי קודש וחפצים, לצד בדים, סכך וקישוטים. לכך מצטרפים ריבוי סוכות, הדלקת נרות וצפיפות. בכבאות והצלה נערכים באמצעות תגבור כוחות במרכזים החרדיים, תגבור מוקדי 102, הצבת נקודות הזנקה וסיורים יזומים באזורים צפופים. גם ביערות ובפארקים מתוכננים סיורים, פטרולים והפעלת רחפנים לצורך איתור מוקדם של הדלקת אש בשטחים פתוחים.
"איפה שיש גלאי אין טרגדיות"
לקראת סוף הריאיון עברה וולבוביץ' לנקודה רחבה יותר: גלאי עשן. לדבריה, מדובר באמצעי פשוט יחסית שיכול להתריע על שרפה בשלב מוקדם, ולאפשר לדיירים להתעורר ולצאת בזמן. "איפה שיש גלאי עשן אין טרגדיות, ואיפה שיש גלאי עשן, באמת אנחנו רואים שגלאי עשן מציל חיים".
היא הדגישה במיוחד את הסכנה במהלך הלילה, כאשר בני הבית ישנים. לדבריה: "רוב האנשים לא מתים מהאש עצמה, הם מתים מהעשן". וולבוביץ' סיפרה כי בביתה היא מקפידה על גלאי עשן בכל חדר, ואף דאגה להתקין גלאים בבית הוריה המבוגרים.
כשנשאלה האם לאורך השנים הציבור נעשה מודע יותר לסכנות, וולבוביץ' הצביעה על תמונה מורכבת. מצד אחד, לדבריה, האוכלוסייה גדלה ולכן גם מספר האירועים עשוי לגדול. מצד שני, בכבאות משקיעים משאבים רבים בהסברה ובהטמעת הרגלי בטיחות. המטרה, לדבריה, היא להפוך את הבטיחות לחלק מהתרבות. "אנחנו באמת שואפים לעשות שינוי תרבות בבטיחות באש".
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