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"אנחנו נגייס אותם"

ראש הממשלה נתניהו: "אני מת לגייס את החרדים, מי שיגיד 'נמות ולא נתגייס' - יישלח לכלבוש" | צפו

ראש הממשלה נתניהו התייחס לסוגיית גיוס החרדים בלשון חריפה, התגאה בהקמת חטיבת 'חשמונאים' ושיגר מסר תקיף: "אני מת לגייס את החרדים, מי שיגיד 'נמות ולא נתגייס' - יישלח לכלבוש" | במקביל, בכירי הסיעות החרדיות מבהירים:  לא ניכנס לממשלה בלי הסדרת מעמד תלמידי הישיבות תחילה • צפו בדברים (אקטואלי)

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צפו בדברים של נתניהו
צפו בדברים של נתניהו

סערת חוק הגיוס והמתיחות הפוליטית סביב מעמד תלמידי הישיבות עולות שלב: בסרטון בחירות שנערך במתכונת של 'ריאיון' קומי עם הדמות 'אבו טבלה', התייחס ראש הממשלה באופן ישיר ומעורר סערה לסוגיית גיוס בני המגזר החרדי.

במהלך ה'ריאיון' הבהיר נתניהו את עמדתו ואמר: "אני מת לגייס אותם (את הציבור החרדי - י"כ), ואנחנו נגייס אותם".

ראש הממשלה ביקש בדבריו לחדד את ההבחנה בין הלומדים לבין הגורמים שמפגינים ברחובות, והדגיש: "לומדי תורה אני מכבד, אבל מי שאומר 'נמות ולא נתגייס' – אתה יודע לאן הוא הולך? לכלבוש!".

בדבריו התייחס נתניהו גם להקמת המסלולים החרדיים הייעודיים בצה"ל והתגאה: "אני הקמתי את חטיבת חשמונאים, נלחמים כמו לוחמים גדולים".

התבטאויותיו של ראש הממשלה מגיעות ברקע עמדה נחרצת שמציגות המפלגות החרדיות בשבועות האחרונים, ולפיה יחסיהן עם נתניהו מותנים בצעדים מעשיים בלבד.

בסיעות החרדיות מדגישים כי גם בתרחיש שבו גוש הימין בראשות נתניהו ישיג 61 מנדטים, החרדים לא ייכנסו לממשלה ולא יתמכו בתקציב המדינה הראשון לפני שיוסדר מעמדם של תלמידי הישיבות ויעבור מוסדר כדרישתם.

יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יעקב אשר, התבטא בריאיון באולפן 'כיכר השבת': "יש לנו בעיית אמון ובעיה עם הגוש הזה, עם הליכוד ועם העומד בראשו. מה יקרה ביום שאחרי הבחירות? אי אפשר לדעת, בכל מקרה אנחנו לא אוטמטית בשום דבר!".
בנימין נתניהוגיוס חרדיםחוק הגיוס

10 תגובות

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9
לאור גדולי התורה נלך והתורה תנצח ללומדי התורה אין ממה לפחד ה' שומר תורה מגנא ומצלא מי שחשב לסמוך על נתניהו מגלה שגם הוא לא תומך בלומדי תורה הוא פשוט פולטיקאי טוב הרב לנדו צדק והרב עובדיה צדק
מאיר
8
נתניהו אפס
יהודה
7
לא נשכח מה זה ממשלת ימין...אכן ממשלת שמאל יותר מנותקת יהדות מהשייגץ הזה אבל הם לפחות שולטים במדינה ובבגץ ואפשר לסכם איתם ולקבל
פח זבל
הגיע הזמן לשינוי..ממשלה איומה
נכון

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