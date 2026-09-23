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תיעוד עוצר נשימה

מבדיקת הפיטם ועד בניית הסוכות; כך מתכוננים תושבי בני ברק לחג הסוכות

חג הסוכות הבעל"ט כבר מורגש בכל פינה, ובעיר התורה והחסידות בני ברק האוויר כולה רוטט מהתרגשות | הצלם האגדי שוקי לרר יצא אל הרחובות, השווקים והחצרות, ומגיש תיעוד עוצר נשימה מכל רגעי השיא | ממרפסות העיר ועד רחובותיה, אבות ובנים מקימים בזיעת אפיים את הסוכות. במקביל, השווקים והדוכנים המקומיים גועשים בהמונים הבוחרים בעיון את ארבעת המינים, החל מבדיקת הפיתם באתרוג, דרך בחינת הגידול של הלולב, ועד למכירת הסכך והקישוטים (חרדים)

אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
אווירת ערב חג הסוכות בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

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בני ברקאווירת חגערב חג הסוכות

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