תיעוד עוצר נשימה
מבדיקת הפיטם ועד בניית הסוכות; כך מתכוננים תושבי בני ברק לחג הסוכות
חג הסוכות הבעל"ט כבר מורגש בכל פינה, ובעיר התורה והחסידות בני ברק האוויר כולה רוטט מהתרגשות | הצלם האגדי שוקי לרר יצא אל הרחובות, השווקים והחצרות, ומגיש תיעוד עוצר נשימה מכל רגעי השיא | ממרפסות העיר ועד רחובותיה, אבות ובנים מקימים בזיעת אפיים את הסוכות. במקביל, השווקים והדוכנים המקומיים גועשים בהמונים הבוחרים בעיון את ארבעת המינים, החל מבדיקת הפיתם באתרוג, דרך בחינת הגידול של הלולב, ועד למכירת הסכך והקישוטים (חרדים)
חר
כיכר השבת |
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זעזוע ואבל כבד
שריפת ענק חריגה בהיקפה במאה שערים, ספרי תורה מפויחים חולצו מבית כנסת בוער | תיעודים כואבים
מישאל לוי||
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שריפה גדולה פרצה בתוך מבנה בית כנסת בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות וחריגות בהיקפן נראו מכל עבר והובילו להגעת עשרוי צוותי חירום והצלה למקום | החשש ללכודים במקום נשלל. מספר ספרי תורה חולצו על ידי הצוותים כשהם מפויחים ופגועים קשות | תיעודים כואבים (אקטואליה, חרדי)
סיכום מבזקי היום
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
אריאל שרפר|
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באמפי ראשל"צ
רבבות במעמד הסליחות האחרונות בראשות הגאון הינוקא • תיעוד
חזקי שטרן||
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רבבות בני אדם גדשו את אמפי ראשון לציון, שעות ספורות לפני התקדש יום הכיפורים, והשתתפו במעמד סליחות מרומם ורב רושם, בראשות הגאון הינוקא, שיזם וארגן הרב יוסף דלויה • תיעוד (חרדים)
סֵדֶר הֲלָכָה
מוקצה בארבעת המינים: ההיתר המפתיע לקראת השבת והחג • צפו
הרב יעקב סיני||
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קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, יום טוב ראשון של סוכות בשבת: האם ארבעת המינים הם מוקצה, האם מותר להריח בהדס או באתרוג, וההיתר המפתיע לשנה זו • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
אריאל שרפר|
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)
"תעביר את הכסף"
בגלל כספי צדקה: טלז סטון סוערת והתושבים פתחו עצומה נגד ראש המועצה
קובי ישראל||
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תושבים פתחו עצומה הקוראת להעביר כספי תמיכות לקופות צדקה • מ"מ ראש המועצה שיגר מכתב חריף: 'הקופות קורסות תחת הנטל' | המחלוקת סביב התקציב (חרדים)
פקחיים סיירו במרכז, בדרום ובצפון
החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"
בני סולומון||
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מפקחי הרשות סיירו היום בשכונות ברחבי הארץ • תלו מודעות הסברה ואיתרו עבודות לא חוקיות | "הקמת תוספות בנייה ללא היתר עלולה לסכן חיי אדם", נמסר מהרשות לאכיפת מקרקעין (חרדים)
דבר ראשון | התוכנית המלאה
אתרוג ב-2000 דולר: איפה עובר הגבול בהידור?
משה מנס ושוקי סלומון||
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בתוכנית "דבר ראשון" התלהטו הרוחות בין משה מנס לשוקי סלומון סביב שלל נושאים | למה שוקי חושב שזה הגיוני לבנות סוכה ב2 בלילה |האם הסוכות הרסו את בני ברק? | הפשקווילים שחושבים שאיראן זה כאן | הרב נתנאל שרון מחשב מסלול מחדש על חודש תשרי | הרב אסף רצון בפנינה מדהימה מתוך הדף היומי (דבר ראשון)
זה מצבו הרפואי
חרדי כבן 60 נפצע בבני ברק בעת בניית סוכה והוא פונה לבית החולים
כיכר השבת||
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גבר בן 60 נפל מכסא בבניית סוכה ברחוב הרב גניחובסקי • נחבל בגפיים ופונה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזהיר: שימו לב לסכנות בבניית הסוכה (חרדים)
ומתי הקפות שניות? | הפרטים
היערכות שיא בכותל לסוכות: אלו זמני מעמד ברכת הכהנים שיתקיים בשני מועדים
דוד הכהן|
בהנהלת הכותל השלימו את היערכות לחג הסוכות הממשמש ובא • מעמד ברכת הכהנים יתקיים בשני מועדים בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות שכולות | הוצבו סוכות מהודרות ברחבת הכותל (חרדים)
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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
כיכר השבת|
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)
כַאֲשֶׁר נָשָׂאתָה לָעָם הַזֶּה
ממשאות החיזוק ועד חלוקת העוגה: הימים הנוראים המרגשים בצילו של הגרי"ד גרוסמן
חיים רוזנבוים|
צפו בתיעוד מימים הנוראים בצילו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של 'מגדל העמק' | החל ממשאות חיזוק שנשא בערי הארץ, תפילות בקברי צדיקים, תשליך, מנהג כפרות, חלוקת עוגה בערב יום הכיפורים, ובתפילת נעילה (חרדים)
דקה מבית ההוראה
ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה? • צפו
הרב נחום נוסבכר|
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה? • צפו (יהדות)
ולקחתם לכם
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בשיעור מקיף בהלכות סוכה וארבעת המינים | צפו
כיכר השבת|
הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה בשיעור מקיף ומתמצת על הלכות סוכה וארבעת המינים | השיעור נמסר במסגרת שיעורו השבועי בכולל 'חזון עובדיה' במושב בן זכאי | צפו בשיעור (סוכות)
תאונה בבני ברק
בן 15 שרכב על קורקינט חשמלי התנגש ברכב ופונה במצב בינוני
קובי רוזן||
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נער בן 15 התנגש ברכב בשעה שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב כהנמן בבני ברק | הוא סבל מחבלת ראש ופונה במצב בינוני לבית החולים (חדשות)
דקת חיזוק ביום
איזו סוכה מביאה שמחה? | צפו ברבי אלימלך בידרמן
כיכר השבת||
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מה לומדים מסוכה בגובה 20 אמה שפסולה? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
אריאל שרפר|
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)
תיעוד של ערב חג
בבני ברק ובירושלים: כך בוחרים ארבעת המינים לחג הסוכות | גלריה צבעונית
כיכר השבת||
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