סגלוביץ עם עבאס ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת קיבלה לפני זמן קצר (רביעי) את העתירה של המשפחות השכולות, והחליטה לפסול את רשימת רע״מ מהתמודדות בבחירות לכנסת. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 נגד 5.

את הפורום ייצג בעתירה עו״ד יצחק בם. העתירה התבססה על מחקר מקיף של מחלקת המחקר של פורום בוחרים בחיים, הכולל למעלה מ־1,000 עמודים של מחקר שמצביע על קשרים חמורים בין רע״מ לבין גורמים ועמותות הקשורים בטרור.

מחשבי ועדת הבחירות בבנין הכנסת ( צילום: יהודה גליקמן )

מפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות שהגיש את העתירה נמסר: "היום ועדת הבחירות קיבלה את העתירה שהגשנו וקבעה את המובן מאליו: מי שתומך בטרור או קשור לגורמי טרור אינו יכול לשבת בכנסת ישראל". הח"כ הערבי המיועד מתפוצץ על ליברמן: "אני צריך להסביר לך מה הסכנה?!" יוני גבאי | 14:40 תקדים בוועדת הבחירות: כסיף ואבו שחאדה נפסלו - סולברג בצעד חריג בעד הפסילה יוני גבאי | 13:48 הפורום תקף את עמדת היועצת המשפטית לממשלה. "עמדת היועמ״שית היא חרפה", נכתב בהודעה. "גם אחרי שהתברר כי התחקיר קושר ישירות בין העמותות לבין גורמי טרור, בניגוד לחוות דעתה הקודמת, היא ממשיכה לנסות להכשיר את רע״מ". הפורום דרש מבג״ץ לאמץ את החלטת ועדת הבחירות ולאשר את פסילת רע״מ. "הכנסת אינה עיר מקלט לתומכי טרור. מדינת ישראל חייבת לבחור בחיים", נכתב בהודעה. הפסילה של רע"מ מגיעה לאחר שנפסלו גם אבו שחאדה ועופר כסיף, אך ככל הנראה שאלת הפסילה תגיעה לבג"ץ, שעל פי ניסיון של מערכות בחירות קודמות, הוא יהפוך את חלק מההחלטות שהתקבלו על פסילה.

השופט סולברג ( צילום: יונתן זינדל )

ההחלטה מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים הוגשו מספר בקשות פסילה לוועדת הבחירות. בין הבקשות שהוגשו: עוצמה יהודית נגד הדמוקרטים, הדמוקרטים נגד עוצמה יהודית, הליכוד נגד רע״ם והרשימה המשותפת, ובקשות נוספות נגד מועמדים ספציפיים.

העתירות נגד רע״מ הוגשו מטעם הליכוד, עוצמה יהודית ופורום "בוחרים בחיים", כשהן נשענות על הטענה לתמיכה במאבק מזוין ושלילת אופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

על פי הוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות המרכזית תועבר כעת לאישור בית המשפט העליון. רק לאחר אישור בג״ץ תיכנס ההחלטה לתוקף באופן סופי וכאמור בג"ץ ככל הנראה לא יאשר את הפסילות.