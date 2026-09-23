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בג"ץ יהפוך את ההחלטה?

החלטה דרמטית: ועדת הבחירות פסלה את רע״מ מלהתמודד: 18 בעד, 5 נגד

הוועדה קיבלה את העתירה נגד רע"מ שכללה מחקר של למעלה מ-1,000 עמודים שהצביעו על קשרים לטרור | היועמ״ש התנגדה למרות הראיות | בג"ץ צפוי להפוך את ההחלטה? (פוליטי מדיני)

4תגובות
סגלוביץ עם עבאס (צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת קיבלה לפני זמן קצר (רביעי) את העתירה של המשפחות השכולות, והחליטה לפסול את רשימת רע״מ מהתמודדות בבחירות לכנסת. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 נגד 5.

את הפורום ייצג בעתירה עו״ד יצחק בם. העתירה התבססה על מחקר מקיף של מחלקת המחקר של פורום בוחרים בחיים, הכולל למעלה מ־1,000 עמודים של מחקר שמצביע על קשרים חמורים בין רע״מ לבין גורמים ועמותות הקשורים בטרור.

מחשבי ועדת הבחירות בבנין הכנסת (צילום: יהודה גליקמן)

מפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות שהגיש את העתירה נמסר: "היום ועדת הבחירות קיבלה את העתירה שהגשנו וקבעה את המובן מאליו: מי שתומך בטרור או קשור לגורמי טרור אינו יכול לשבת בכנסת ישראל".

הפורום תקף את עמדת היועצת המשפטית לממשלה. "עמדת היועמ״שית היא חרפה", נכתב בהודעה. "גם אחרי שהתברר כי התחקיר קושר ישירות בין העמותות לבין גורמי טרור, בניגוד לחוות דעתה הקודמת, היא ממשיכה לנסות להכשיר את רע״מ".

הפורום דרש מבג״ץ לאמץ את החלטת ועדת הבחירות ולאשר את פסילת רע״מ. "הכנסת אינה עיר מקלט לתומכי טרור. מדינת ישראל חייבת לבחור בחיים", נכתב בהודעה.

הפסילה של רע"מ מגיעה לאחר שנפסלו גם אבו שחאדה ועופר כסיף, אך ככל הנראה שאלת הפסילה תגיעה לבג"ץ, שעל פי ניסיון של מערכות בחירות קודמות, הוא יהפוך את חלק מההחלטות שהתקבלו על פסילה.

השופט סולברג (צילום: יונתן זינדל)

ההחלטה מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים הוגשו מספר בקשות פסילה לוועדת הבחירות. בין הבקשות שהוגשו: עוצמה יהודית נגד הדמוקרטים, הדמוקרטים נגד עוצמה יהודית, הליכוד נגד רע״ם והרשימה המשותפת, ובקשות נוספות נגד מועמדים ספציפיים.

העתירות נגד רע״מ הוגשו מטעם הליכוד, עוצמה יהודית ופורום "בוחרים בחיים", כשהן נשענות על הטענה לתמיכה במאבק מזוין ושלילת אופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

על פי הוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות המרכזית תועבר כעת לאישור בית המשפט העליון. רק לאחר אישור בג״ץ תיכנס ההחלטה לתוקף באופן סופי וכאמור בג"ץ ככל הנראה לא יאשר את הפסילות.
רע"מעופר כסיףבל"דפסילהסמי אבו שחאדהרע"םסאמי אבו שחאדהמפלגת בל"דפסילת מפלגה

4 תגובות

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4
כמובן בגץ יחליט להפוך הוא השליט הבלתי מעורער והבלתי נבחר
יחיאל
3
ברור כשמש בקוטב שבג"צ ישאר את הפסילה
נאיבי
2
א. הצליחו להרגיל אותנו היטב, שבג"ץ הוא תמיד סוף פסוק, על אף שלכל מבין ידוע שהוא מכריע על פי אמות מידה פוליטיות ולא משפטיות! ב. וככזה, את בל"ד הוא יפסלו, כי מפריע אף לשמאל, ואילו את עבאס יכשירו, כי הוא קרש ההצלה של השמאל, ואחוות שופטי השמאל לא תפגע בעין יקיריהם. כי צדק אין בבג"ץ, פוליטיקה כן!
נחום

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