מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

שונאינו נשאו ראש

בפיגוע דריסה שאירע במחסום מכבים בכביש 443 דהר מחבל עם רכבו בניסיון לפרוץ את עמדת השמירה המאוישת של כוחות הביטחון. בפיגוע נפצע אדם אחד באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים והמחבל חוסל. מדובר בפיגוע הטרור השני בשבוע הנוכחי וכוחות הביטחון ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה לקראת החג וימי חול המועד סוכות.

ועדה פוסלת

ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת החליטה היום לפסול את רשימת רע"מ מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת ה-26. ההחלטה התקבלה ברוב של שמונה עשר נגד חמישה. העתירה נגד רע"מ הוגשה על ידי פורום "בוחרים בחיים" והסתמכה על מחקר שקשר את רע"מ לעיסוק בטרור. רע"מ תעתור לבג"ץ שידון מחדש בהחלטת הפסילה וכמוה גם עופר כסיף וסמי אבו שחאדה שמועמדותם לכנסת נפסלה מוקדם יותר.

החלטה דרמטית בבג"ץ

בג"ץ הודיע כי לא יכריע בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לפני הבחירות. הרכב השופטים הורה לממשלה לעדכן את עמדתה בנושא עד למועד שנקבע בינואר 2027.

תקיפה באו"ם

בנאום בעצרת הכללית של האו"ם, תקף נשיא סוריה את הפעילות הצבאית הישראלית בשטח ארצו. הוא דרש נסיגה ישראלית לקווי דצמבר 2024 והצהיר כי רמת הגולן תישאר אדמה סורית. הנשיא הסורי הדגיש את מחויבות ארצו להסכם הפרדת הכוחות משנת 1974, אך הזהיר כי ארצו לא תסבול את המשך התוקפנות הישראלית, כהגדרתו.

זהירות מסוכת דוד הנופלת

מפקחי הרשות לאכיפה במקרקעין החלו בפעילות למניעת הקמת תוספות בנייה לא חוקיות לקראת חג הסוכות. הפעילות כוללת סיורים, תליית מודעות הסברה ואזהרות לספקים וקבלנים. סוכה שאינה תקינה מהווה סכנת נפשות מדין ונשמרתם לנפשותיכם ולא רק עבירה על החוק, ובאתר כיכר השבת תוכלו למצוא את המדריך המלא לחג סוכות בטוח ושמח.

תחזית מזג האוויר

מוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות

בשישי ייתכן גשם קל בעיקר במישור החוף.

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר אי"ה מחר ב- 10:00 בבוקר. להשתמע."

מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 -16:00 ו-18:00