תאונה בבני ברק בן 15 שרכב על קורקינט חשמלי התנגש ברכב ופונה במצב בינוני נער בן 15 התנגש ברכב בשעה שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב כהנמן בבני ברק | הוא סבל מחבלת ראש ופונה במצב בינוני לבית החולים (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:12