בן 15 שרכב על קורקינט חשמלי התנגש ברכב ופונה במצב בינוני

נער בן 15 נפצע היום (רביעי) באורח בינוני לאחר שהתנגש ברכב בשעה שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב כהנמן בבני ברק.
כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב הרב כהנמן בעקבות דיווח על תאונת דרכים. הכוננים העניקו טיפול רפואי לנער בן 15 שסבל מחבלת ראש לאחר שהתנגש ברכב תוך כדי רכיבה על קורקינט חשמלי.
לאחר מכן הנער פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.
חובשי הצלה שמואל רוטנברג וישראל מאיר מאמו שהגיעו ראשונים למקום מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו רוכב קורקינט חשמלי, נער בן 15 כשהוא סובל מחבלת ראש, לאחר שהתנגש ברכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה באמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".
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