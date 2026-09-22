 דלג לתוכן הראשי
בשל שווקי ד' מינים

שוב פקחי מס בבני ברק? רשות המסים מכחישה: "לא מכירים ביקורת שהתקיימה היום"

דיווחים על פקחי מס הכנסה באזור שוק ארבעת המינים בשיכון ויז'ניץ • ברשות המסים: 'איננו מכירים פעילות ביקורת שהתקיימה היום' | מאשרים פעילות אכיפה כללית לקראת החג (חדשות חרדים)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
פקחים בב"ב | ארכיון (צילום: קובי ישראל)

לקראת חג הסוכות, ובצל המסחר הער בארבעת המינים, נרשמה היום (שלישי) פעילות בשטח באזור שיכון ויז'ניץ ב, כאשר פקחי מס הכנסה נראו בסמוך לשטיבלאך 'בית הלל'.

הדיווח על הגעת הפקחים פורסם בזמן אמת, לאחר שנראו באזור דוכני ארבעת המינים. זמן קצר לאחר מכן עזבו הפקחים את המקום, כאשר במהלך שהותם נסגרו לזמן קצר דוכנים למכירת ארבעת המינים, ובהמשך חזרו לפעילות.

אלא שברשות המסים לא מאשרים כי מדובר בפעילות ביקורת שהתקיימה היום בבני ברק. בתגובה לפניית 'כיכר השבת' נמסר: 'איננו מכירים פעילות ביקורת בבני ברק שהתקיימה היום'.

עם זאת, ברשות המסים מאשרים כי לקראת חג הסוכות מתקיימת פעילות ביקורת ואכיפה בשווקים ובבתי עסק רלוונטיים ברחבי הארץ.

הפעילות מגיעה על רקע היקף המסחר החריג בארבעת המינים בימים שלפני החג. השוק מגלגל עשרות מיליוני שקלים בתוך ימים ספורים, כאשר חלק ניכר מהעסקאות מתבצע במזומן ובדוכנים זמניים.

כך או כך, ברשות המסים מבקשים להבהיר כי אינם מכירים פעילות ביקורת שהתקיימה היום בבני ברק, בעוד שבשטח תושבים דיווחו על פקחים באזור שוק ארבעת המינים.

יצוין כי בחודש יולי האחרון התרחש משבר בין רשות המסים לעיריית בני ברק, לאחר שפקחי רשות המסים הותקפו בשכונת קרית ויז'ניץ. בעקבות האירוע דרש מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', מהעירייה לפרסם גינוי פומבי לתקיפות, והודיע כי עד לפרסום הגינוי - פקחי הרשות וקרן הפיצויים לא ישובו לפעול בעיר.

"רשות המסים מבצעת באופן שוטף פעילות אכיפה בשווקים עונתיים ברחבי הארץ, במיוחד בתקופות של מסחר אינטנסיבי כמו לקראת חגי תשרי. הפעילות כוללת בדיקות בדוכנים זמניים ובבתי עסק הפועלים בתקופה זו", נמסר.
בני ברקויז'ניץארבעת המיניםרשות המסיםפקחיםרשות המיסיםפקחשוק ארבעת המינים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר