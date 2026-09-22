לקראת חג הסוכות, ובצל המסחר הער בארבעת המינים, נרשמה היום (שלישי) פעילות בשטח באזור שיכון ויז'ניץ בבני ברק, כאשר פקחי מס הכנסה נראו בסמוך לשטיבלאך 'בית הלל'.

הדיווח על הגעת הפקחים פורסם בזמן אמת, לאחר שנראו באזור דוכני ארבעת המינים. זמן קצר לאחר מכן עזבו הפקחים את המקום, כאשר במהלך שהותם נסגרו לזמן קצר דוכנים למכירת ארבעת המינים, ובהמשך חזרו לפעילות.

אלא שברשות המסים לא מאשרים כי מדובר בפעילות ביקורת שהתקיימה היום בבני ברק. בתגובה לפניית 'כיכר השבת' נמסר: 'איננו מכירים פעילות ביקורת בבני ברק שהתקיימה היום'.

עם זאת, ברשות המסים מאשרים כי לקראת חג הסוכות מתקיימת פעילות ביקורת ואכיפה בשווקים ובבתי עסק רלוונטיים ברחבי הארץ.

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הפעילות מגיעה על רקע היקף המסחר החריג בארבעת המינים בימים שלפני החג. השוק מגלגל עשרות מיליוני שקלים בתוך ימים ספורים, כאשר חלק ניכר מהעסקאות מתבצע במזומן ובדוכנים זמניים.

כך או כך, ברשות המסים מבקשים להבהיר כי אינם מכירים פעילות ביקורת שהתקיימה היום בבני ברק, בעוד שבשטח תושבים דיווחו על פקחים באזור שוק ארבעת המינים.

יצוין כי בחודש יולי האחרון התרחש משבר בין רשות המסים לעיריית בני ברק, לאחר שפקחי רשות המסים הותקפו בשכונת קרית ויז'ניץ. בעקבות האירוע דרש מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', מהעירייה לפרסם גינוי פומבי לתקיפות, והודיע כי עד לפרסום הגינוי - פקחי הרשות וקרן הפיצויים לא ישובו לפעול בעיר.

"רשות המסים מבצעת באופן שוטף פעילות אכיפה בשווקים עונתיים ברחבי הארץ, במיוחד בתקופות של מסחר אינטנסיבי כמו לקראת חגי תשרי. הפעילות כוללת בדיקות בדוכנים זמניים ובבתי עסק הפועלים בתקופה זו", נמסר.