בן 4 נפצע קשה בביתר עילית, ילדות נפגעו בבני ברק ובבית שמש

במהלך יום הכיפורים הוזעקו צוותי הרפואה של איחוד הצלה לטפל במספר תאונות ואירועי חבלה בקרב ילדים, שהסתיימו בפציעות בדרגות חומרה שונות ובפינוי לבתי החולים.

פציעה קשה בביתר עילית

האירוע הקשה ביותר התרחש בצהרי החג בביתר עילית, כאשר פעוט כבן 4 נפצע באורח קשה לאחר שנפל בביתו.

יוסי פריד ושלום טורק, תורני החג מיחידת 'כח הצלה' של איחוד הצלה, מסרו: "לדברי משפחתו, הילד נפל מכיסא עליו ישב ונחבל בראשהו. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר קשה".

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נפילה מגובה בבני ברק

בצהרי החג התרחש אירוע נוסף ברחוב אברבנאל בבני ברק, שם נפצעה ילדה בת 4 באורח בינוני לאחר שנפלה מגובה בגינת משחקים.

יוני צדוק ועקיבא קאופמן, חובשים ותורני החג של איחוד הצלה, שטיפלו באירוע, מסרו: "סיפרו לנו כי הילדה נפלה ממתקן בגובה של כ-4 מטרים בגינת משחקים ונחבלה בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי בזירה ופינינו אותה במהירות באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני".

תאונת קרוסלה בבית שמש

בליל החג הוזעקו הכוחות לרחוב רב זביד בבית שמש, בעקבות דיווח על ילדה כבת 11 שנחבלה בגן שעשועים.

מוישי הורביץ, חובש ונהג אמבולנס, ומאיר קלמרסקי, תורן החג באיחוד הצלה, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הילדה נחבלה מקרוסלה בגן השעשועים ובעקבות כך היא נחבלה בראשה ובגפיה. לאחר הסיוע הרפואי בזירה פינינו אותה באמבולנס של איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם כשמצבה מוגדר בינוני".