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דקה מבית ההוראה

ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה? • צפו

הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה? • צפו (יהדות)

ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה?
ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה?
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