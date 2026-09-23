דקה מבית ההוראה ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה? • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה? • צפו (יהדות) הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00 ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה?10100:00/2:27ממה צריך להיזהר בבניית הסוכה? בבני ברק ובירושלים: כך בוחרים ארבעת המינים לחג הסוכות | גלריה צבעוניתכיכר השבת|10:55בן 15 שרכב על קורקינט חשמלי התנגש ברכב ופונה במצב בינוניקובי רוזן|12:12• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהאם אפשר לעשות סוכה רק מחוטים של לבוד? • צפוהרב נחום נוסבכר|22.09.26 סוכההלכות סוכההרב עמרם פרידבניית סוכההרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:טרגדיה נוראית: אישה יהודייה עיוורת בת 84 נספתה בשריפה בביתהיוסי נכטיגל|09:51בהיכל הישיבה | צפו בתיעוד מהגאון רבי שמואל מרקוביץ בערב ליל יום הקדושחיים רוזנבוים|09:23תיעוד דרמטי: הסוכה צנחה מהאוויר - עובר אורח נמלט על נפשו רגע לפני אסוןקובי אטינגר|08:03אולי גם יעניין אותך:לקיים בנו חכמי ישראל; רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החוליםחיים רוזנבוים|22.09.26כבר 10 מיליון צפיות: היוטיובר בסרטון תקיפה מסית נגד חרדים בערב כיפוריאיר טוקר|22.09.26שיתוף פעולה מבריק: כך נתפסו שני גנבים שהטילו אימה בשכונה החרדיתדניאל הרץ|22.09.26
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