דקה מבית ההוראה האם אפשר לעשות סוכה רק מחוטים של לבוד? • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם אפשר לעשות סוכה רק מחוטים של לבוד? • צפו (יהדות) הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News האם אפשר לעשות סוכה רק מחוטים של לבוד?10100:00/2:19האם אפשר לעשות סוכה רק מחוטים של לבוד? שערורייה ביום כיפור: צעיר הגיע עם "חזיר" ואכל מחוץ למרכז החסידותנחמן שטרנהרץ|13:30תקיעת השופר של הרב יגאל כהן בצאת יום כיפור | צפוחזקי שטרן|10:34• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהלכה חשובה לסוכות: כיצד מחשבים את שיעורי הסוכה? • צפוהרב נחום נוסבכר|17.09.26 סוכותסוכההלכות סוכההרב עמרם פרידהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:ניסיון חטיפה בקצה השכונה החרדית: זה מה שראתה האם כשהגיעה לזירהדניאל הרץ|08:31הראש"ל הגר"י יוסף בברכת הלבנה והבדלה בישיבת 'חזון עובדיה'דוד הכהן|21.09.26תל אביב לבשה שחורים; אלפים ליוו למנוחות את הרב הנערץ שקירב רחוקים מתוך אהבהחיים רוזנבוים|20.09.26אולי גם יעניין אותך:נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"נחמן שטרנהרץ|19.09.26הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאויאיר טוקר|19.09.26שני אחים חרדים נפלו מגג סככה בעיר הצפונית - פונו לבית החולים במצב בינונישאול כהנא|19.09.26
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