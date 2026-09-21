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הראש"ל הגר"י יוסף בברכת הלבנה והבדלה בישיבת 'חזון עובדיה'

הראשון לציון  שהה במהלך יום הכיפורים בקרב תלמידי הישיבה שבנשיאותו, לצד בנו ראש הישיבה הגר"ר יוסף • במוצאי היום הקדוש יצא הגר"י יוסף לחצר הישיבה לברכת הלבנה וערך הבדלה בהיכל (חרדים)

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מעמד מרומם ביומא דכיפורי: הראשון לציון, הגאון רבי , שהה במהלך יום הכיפורים הקדוש בקרב תלמידיו ואברכיו בישיבת 'חזון עובדיה' בבירה, העומדת בנשיאותו ובראשות בנו, הגאון רבי רחמים יוסף.

במהלך כל יממת הצום הסתופפו בני הישיבה והמוני המסתופפים בצלו של הראש"ל, כשמעמדי התפילה, הסליחות ותפילת הנעילה נערכו ברוממות מיוחדת ובהתעוררות רבת רושם בהיכל הישיבה.

עם תום תפילת נעילה ותקיעת השופר, יצא הראש"ל בראש תלמידי הישיבה לחצר המבנה, שם קיימו בשירה ובהתרוממות הרוח את מעמד ברכת הלבנה.

לאחר מכן שבו המתפללים אל היכל הישיבה, שם ערך הגר"י יוסף את מעמד ההבדלה במוצאי הצום ובירך את בני הישיבה ואת הציבור הרחב בברכת גמר חתימה טובה ושנה מבורכת.
הרב יצחק יוסףהראשון לציוןיום הכיפורים

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