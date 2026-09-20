( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

כ-150 אלף מתפללים השתתפו הלילה (מוצאי שבת) במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי, במעמד שחתם את מעמדי הסליחות המסורתיים לשנה זו. המעמד החל משעות הערב המוקדמות והגיע לשיאו בזמן המעמד המרכזי ברחבת הכותל, המרפסות והסמטאות מסביב בכל אגן העיר העתיקה.

במעמד השתתפו שורדי שבי הגיבורים אליה כהן ובת זוגתו שורדת הנובה זיו עבוד, רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי, כאשר קהל הרבבות הריע להם בהתרגשות גדולה ובהערכה רבה. המעמד התקיים בנוכחות ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו ורעייתו הגב' שרה נתניהו, הרב הראשי לישראל והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט״א, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט״א, ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, שרים, אישי ציבור וקהל רב. במהלך המעמד נשא ראש הממשלה תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולשלום המדינה, והרבנים הראשיים לישראל נשאו תפילות נרגשות לשלום ואחדות ישראל.

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רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א נשא דברים בפני קהל הרבבות ואמר: "החודש הזה הוכיח שוב כי הכותל המערבי הוא הלב הפועם של העם היהודי. מכל קצות הארץ ומכל חלקי העם הגיעו לכאן המונים – בני כל העדות, הדעות וההשקפות, חובשי כיפה ושאינם חובשים כיפה ועמדו יחד כאיש אחד בלב אחד".

"יחד נשאנו תפילה להצלחת חיילי צה״ל, לרפואת הפצועים, לנחמת המשפחות ולשלומו ולאחדותו של עם ישראל", הוסיף רב הכותל. "מתוך הקדושה וההתעלות של מעמדי הסליחות, אנו נכנסים לשנה החדשה בתקווה גדולה: שנה של רפואה ונחמה, של ניצחון וברכה, ובעיקר – שנה שבה נזכור כי כולנו עם אחד, שותפים לגורל אחד ולתפילה אחת".

מפאת הרבבות שגדשו את רחבת הכותל, המעמד הועבר בשידור חי על מסכי ענק בפאתי רחבת הכותל ועל גבי חומות שער יפו בכניסה לעיר העתיקה ובכיכר צה"ל, על מנת לאפשר לקהל הרבבות להתחבר לאווירת הסליחות מרחבת הכותל. השידור בוצע באדיבות עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

הקרן למורשת הכותל המערבי מסרה: "אנו מסכמים בסיפוק רב ובהתרגשות את חודש הרחמים והסליחות, שבמהלכו פקדו את רחבת הכותל המערבי קרוב לשני מיליון מתפללים מכל רחבי הארץ ומכל גווני החברה הישראלית. בין הבאים היו שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועי ונכי צה״ל, חיילי צה״ל ואנשי כוחות הביטחון לצד המוני בית ישראל, שהתאחדו בתפילה משותפת למען עם ישראל".

כמו כן, הקרן למורשת הכותל המערבי השלימה את היערכותה לקראת תפילות יום הכיפורים שיתקיימו ברחבת הכותל המערבי לאורך הצום. אלפי מתפללים צפויים לפקוד את רחבת הכותל, כאשר השיא צפוי בהשתתפותם של אלפים בתפילת הנעילה ובתקיעת השופר החותמת את היום הקדוש.