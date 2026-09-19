( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הלילה יתקיים מעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבבות מתפללים מכל רחבי הארץ. לקראת המעמד הודיעה חברת 'אגד' על תגבור משמעותי של קווי התחבורה הציבורית, שיפעלו במתכונת מיוחדת לאורך כל הלילה.

על פי ההודעה, קווי האוטובוס 1 ו-3 המגיעים לכותל המערבי יפעלו במהלך כל הלילה, כאשר יתבצע תגבור נוסף של קווים 111, 222 ו-333. במקביל, קו L1 של הרכבת הקלה יפעל אף הוא כל הלילה, כדי לאפשר למתפללים להגיע בנוחות לרחבת הכותל. לנוחות הנוסעים, יעמדו לרשות המגיעים ברכבת הקלה חניוני 'חנה וסע' ללא עלות בתחנות גבעת המבתר והר הרצל. מדובר בהקלה משמעותית עבור אלפי המתפללים הצפויים להגיע למעמד.

ההודעה של משרד התחבורה

צירי התנועה סביב העיר העתיקה ייסגרו לתנועת כלי רכב פרטיים במהלך המעמד. עם זאת, כלי רכב נושאי תו נכה יוכלו להיכנס דרך שער ציון מכיון דרך חברון בלבד, על פי ההסדרים שנקבעו.

מעמד הסליחות המרכזי בכותל הוא אחד מאירועי השיא של ערב יום הכיפורים, כאשר רבבות מתפללים מגיעים לאבני הכותל לומר סליחות ולהתפלל לקראת היום הקדוש. בשנה שעברה, כמאה אלף איש השתתפו במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל, במעמד מיוחד שחיבר בשידור חי בין רחבת הכותל לכיכר החטופים בתל אביב.

ההיערכות המיוחדת של התחבורה הציבורית נועדה להקל על המתפללים ולאפשר להם להגיע בנוחות למעמד, ללא צורך בשימוש ברכב פרטי. בחודשים האחרונים בוצעו מספר שיפורים בנגישות לכותל, כאשר לפני כשלושה ימים הוסדר מחדש מעבר האוטובוסים דרך שער האשפות בשעות הבוקר המוקדמות, דבר שמקל במיוחד על מתפללים מבוגרים ועל אנשים עם מוגבלויות.