בהלה נרשמה הלילה (חמישי) ברחוב עוזיאל בבני ברק, לאחר שתושבים שחלפו מתחת לפנימיית ישיבת "בית מדרש עליון" הבחינו בלהבות ובעשן העולים מחלון המבנה. בעקבות המראה החריג הם הזעיקו למקום כוחות כיבוי והצלה, בחשש כי אש פרצה בתוך מבנה הישיבה.
לוחמי האש הגיעו למקום במהירות והחלו בסריקות במתחם, במטרה לוודא שאין שריפה בתוך המבנה ושאין סכנה לבחורי הישיבה. הכוחות פעלו בזהירות, בחשש להימצאות לכודים או להתפתחות אירוע מסוכן.
אלא שבמהלך הבדיקה התבררה הסיבה המפתיעה לאש ולעשן. במקום לא התפתחה שריפה, אלא בחורים שהיו רעבים החליטו להכין לעצמם "טונה מעושנת" בחלון הישיבה. האש והעשן שנראו מבחוץ עוררו את חששם של התושבים, אך לאחר בדיקת לוחמי האש התברר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק.
ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק ממוקמת ברחוב עוזיאל, ומוכרת כאחת הישיבות המרכזיות בעיר. האירוע הצטרף לשורה של מקרים בהם כוחות חירום הוזעקו לאירועים שהתבררו כשווא, אך הפעם הסיבה הייתה יוצאת דופן במיוחד.
בסופו של דבר, הדרמה הלילית הפעם הסתיימה בשלום, עם ארוחת לילה קצת יותר מעושנת מהמתוכנן.
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