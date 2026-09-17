הזירה בבני ברק ( צילום: איחוד הצלה )

בהלה נרשמה הלילה (חמישי) ברחוב עוזיאל בבני ברק, לאחר שתושבים שחלפו מתחת לפנימיית ישיבת "בית מדרש עליון" הבחינו בלהבות ובעשן העולים מחלון המבנה. בעקבות המראה החריג הם הזעיקו למקום כוחות כיבוי והצלה, בחשש כי אש פרצה בתוך מבנה הישיבה.