( צילום: באדיבות המשפחה )

יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר יצא היום (רביעי) במתקפה חריפה נגד החלטת בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה בעקבות ביטול ימי העיון המרכזיים לזכרו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

מדובר בצעד תקדימי ב'דגל התורה', שעד כה לא נהגו לדבר על מורשת מרן, יעקב אשר שמונה במקום חברי הכנסת המודחים - גפני ומקלב, פותח ככל הנראה בדרך חדשה ושונה וזה הצעד הראשון. "החלטת בג"ץ ועמדת היועמ"שית מוכיחות שוב עד כמה הם מנותקים מהציבור", מסר אשר בהודעה רשמית. "כמיליון איש צעדו אחר מיטתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ורבים מאוד ממשיכים ללכת לאור פסיקותיו ומורשתו, ללא כל קשר להשתייכות פוליטית כזו או אחרת". אשר הוסיף והאשים כי "לצערנו, מורשתו של מרן הרב עובדיה אינה נמצאת בסדר העדיפויות שלהם. אילו שופטי בג"ץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו את הכבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו".

( צילום: ארכיון כיכר השבת )

כזכור, בדיון שנערך הבוקר בבג"ץ בעתירת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, החליטו השופטים לדחות את העתירה. ההחלטה התקבלה לאחר שמנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הודיע כי בשל לוחות הזמנים הצפופים, המשרד ממילא לא יוכל לקיים את האירוע מבחינה טכנית.

השופטים הבהירו כי מדובר בעתירה תיאורטית לאחר שהאירוע כבר בוטל, והדגישו כי מדובר בהחלטה נקודתית על האירוע בבנייני האומה.

היועמ"שית פסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות, בטענה שמדובר באירוע בעל אופי פוליטי בשל היותו של מרן מייסד תנועת ש"ס. במשרד לשירותי דת ציינו כי ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיית היועמ"שית וההליך המתמשך בבג"ץ.

המכתב המודיע על ביטול הכנס

גם ח"כ ועו"ד ארז מלול מש"ס תקף את ההחלטה בריאיון ל'כיכר השבת' והבהיר כי הנימוק הטכני של בית המשפט אינו אלא כסות להתחמקות מהכרעה ערכית. "אם היית מוריד את הנחיית היועמ"שית מהתחלה, היה מתקיים כנס מורשת א-פוליטי לכלל עם ישראל", אמר מלול.

מלול הציג השוואה לאירועי זיכרון ממלכתיים אחרים: "להבדיל, אזכרה לרצח רבין זה לא פוליטי? רבין היה נטו פוליטי". לדבריו, "בג"ץ והיועמ"שית עובדים בשיתוף פעולה נגד ש"ס והימין, כואב הלב על הפגיעה במיליוני מאמינים".

גם ח"כ משה אבוטבול מש"ס הביע אכזבה קשה בריאיון ל'כיכר השבת', אך ציין כי התוצאה לא הפתיעה אותו. "התאכזבתי מאוד מאוד, אבל זה היה צפוי. כמה דקות לפני כן התראיינתי ואמרתי בצורה ברורה: התשובה תהיה שלילית, כי אנחנו מכירים את בג"ץ", אמר.

חברי הכנסת של ש"ס משתתפים בדיון בבג"ץ

בתגובה להחלטה, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף פרסם מכתב-קריאה חסר תקדים לציבור הרחב. "אנחנו מתקרבים ליום ההילולה של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, עוד פחות מחודש. לצערנו הרב, כוחו של השמאל התגבר. היועצת המשפטית לממשלה החליטה סופית שלא לעשות הילולה למרן", כתב.

הראשון לציון קרא לציבור לעקוף את החלטת הרשויות ולהציף את הארץ באירועים מקומיים: "אני קורא מכאן לעשות הילולות - אלף הילולות לכל הפחות! בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. לכן לא צריך להתחשב בהם, נעשה הילולות בבתי הכנסיות, באולמות, בכל עיר ובכל מושב".

הכנס הממשלתי לזכרו של מרן היה אמור להתקיים בין 6 ל-8 באוקטובר בבנייני האומה בירושלים, אך בוטל באופן רשמי לפני כשבועיים. יום השנה לפטירת מרן הרב עובדיה חל ב-14 באוקטובר, והבחירות לכנסת מתקיימות ב-27 באוקטובר.