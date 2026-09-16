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בתום הדיון הסוער | צפו

"אם שופטי בג"צ היו רוצים – הכנס היה מתקיים" | העו"ד של ש"ס במתקפה חריפה

בעקבות דחיית עתירת ש"ס נגד ביטול ימי העיון לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: עו"ד גיא בוסי, שייצג את ש"ס בבג"ץ, תוקף בריאיון ל'כיכר השבת' את החלטת השופטים ומאשים: "מוראה של היועמ"שית נפל על מנכ"ל המשרד לשירותי דת" (חרדים)

7תגובות
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סערת אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור זצ"ל הגיעה הבוקר (רביעי) לפתחו של בית המשפט העליון, והרוחות בסיום הדיון סוערות: בדיון שנערך בבג"ץ בעתירת תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה - שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות - החליטו השופטים לדחות את העתירה.

בתום הדיון, התראיין פרקליטה של תנועת ש"ס, עו"ד גיא בוסי, ל'כיכר השבת' ולא הסתיר את אכזבתו מהתחמקות בית המשפט מדיון מעמיק ב"חוק מרן" ובסמכויות היועמ"שית.

כשנשאל מדוע ש"ס עתרה ולא המשפחה - והאם אינה הופכת בכך את האירוע לפוליטי - השיב בוסי כי אין חולק שחובתה של התנועה להילחם על מורשתו של מרן לאחר שהורמסה.

במקביל, הפנה אצבע מאשימה חריפה כלפי הלחץ המשפטי שהופעל על דרג המדינה: "ראית את המבצע שעשתה אתמול היועמ"שית למנכ"ל המשרד לשירותי דת? מוראה נפל עליו, צריך לברר למה. הוא היה יכול להגיד שהוא מקיים את הכנס בכל מחיר, אך החליט בדרך אחרת".

בתגובה להיתלות השופטים בכך שהעתירה הפכה לתיאורטית בלבד, נלחם בוסי בטענה: "בית המשפט העליון שלנו, כשהוא רוצה - שום דבר לא תיאורטי! לגבי מחבלי הנוח'בה אמר הנשיא של הבית הזה 'דלתנו פתוחה בפניכם'. אז עזוב אותי מתיאורטי. אם השופטים היו רוצים — הכנס הזה היה מתקיים!".

בוסי סיכם את תחושת התסכול מהתנהלות ההרכב: "התכוננו והכנו טיעונים רציניים, אבל השופטים לא נתנו לנו בכלל להיכנס לשאלות העצמיות. כל מה שעניינו אותם זו השאלה הטכנית. הלקוח מאוכזב מאוד, ומה לנו כי נלין - נקווה שבעזרת השם בקרוב מאוד יהיו גם שופטים חרדים בבית המשפט העליון, ואם אפשר יוצאי יהדות ספרד".
הרב עובדיה יוסףבג"צ

7 תגובות

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5
בלי ספק אם היו רוצים הם יודעים איך לפלפל כדי להפוך את התאוריתי למציאותי. כיפת נחשים!
אריאל
הכנס יכול להתקיים בתשלום של שס תפסיקו לעבוד על הציבור
שלומי
4
הכנס כלל אנשי ש"ס בולטים. הכנס כלל את הלוגו של ש"ס. אז זה ארוע פוליטי במסווה תורני. רב זצ"ל היה גם איש פוליטי. הוא היה ממקימי ש"ס. ערכו התורני לא יסולא בפז אבל זה יהיה נכון גם ביום שלאחר הבחירות. כנס לזכרו יהיה בעל ערך גם ב-1 בינואר. אני מניח שאז לא יהיה ניתן לטעון שמדובר בכנס פויליטי.
555
3
מה עם הכנס של רבין 4 ימים לפני הבחירות?! זה לא פוליטי?
נועם
סופר פוליטי, ולכן מפלגת העבודה מימנה את האירוע מתקציב המפלגה, ולא מתקציב ממלכתי כבכל שנה, והצהירה במופגן שהאירוע באותה שנה הוא פוליטי. תתכבד שס ובמקום לנתב את כל הכסף לג'ובים למקורבים, תממן את האירוע מתקציב המפלגה, ממילא כל התמונות של מרן מוכתמות בסמל המפלגה, התשתית כבר מונחת.
רק לא ג ושס

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