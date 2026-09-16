סערת אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הגיעה הבוקר (רביעי) לפתחו של בית המשפט העליון, והרוחות בסיום הדיון סוערות: בדיון שנערך בבג"ץ בעתירת תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה - שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות - החליטו השופטים לדחות את העתירה.

בתום הדיון, התראיין פרקליטה של תנועת ש"ס, עו"ד גיא בוסי, ל'כיכר השבת' ולא הסתיר את אכזבתו מהתחמקות בית המשפט מדיון מעמיק ב"חוק מרן" ובסמכויות היועמ"שית.

כשנשאל מדוע ש"ס עתרה ולא המשפחה - והאם אינה הופכת בכך את האירוע לפוליטי - השיב בוסי כי אין חולק שחובתה של התנועה להילחם על מורשתו של מרן לאחר שהורמסה.

במקביל, הפנה אצבע מאשימה חריפה כלפי הלחץ המשפטי שהופעל על דרג המדינה: "ראית את המבצע שעשתה אתמול היועמ"שית למנכ"ל המשרד לשירותי דת? מוראה נפל עליו, צריך לברר למה. הוא היה יכול להגיד שהוא מקיים את הכנס בכל מחיר, אך החליט בדרך אחרת".

בתגובה להיתלות השופטים בכך שהעתירה הפכה לתיאורטית בלבד, נלחם בוסי בטענה: "בית המשפט העליון שלנו, כשהוא רוצה - שום דבר לא תיאורטי! לגבי מחבלי הנוח'בה אמר הנשיא של הבית הזה 'דלתנו פתוחה בפניכם'. אז עזוב אותי מתיאורטי. אם השופטים היו רוצים — הכנס הזה היה מתקיים!".

בוסי סיכם את תחושת התסכול מהתנהלות ההרכב: "התכוננו והכנו טיעונים רציניים, אבל השופטים לא נתנו לנו בכלל להיכנס לשאלות העצמיות. כל מה שעניינו אותם זו השאלה הטכנית. הלקוח מאוכזב מאוד, ומה לנו כי נלין - נקווה שבעזרת השם בקרוב מאוד יהיו גם שופטים חרדים בבית המשפט העליון, ואם אפשר יוצאי יהדות ספרד".